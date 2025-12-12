Más Información

La lanzó su campaña , con la que convertirán casi 3 mil litros de alcohol decomisado a “chelerías” ilegales, en combustible orgánico, con la finalidad de reducir el consumo de esta sustancia entre los habitantes.

La alcaldesa, , afirmó que ese alcohol no volverá a las calles, ya que científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, lo convertirán en biocombustible.

Al reconocer a la rectora Verónica Medina Bañuelos, la alcaldesa explicó que su administración hizo un acuerdo con esa casa de estudios para involucrar a la ciencia en esta campaña.

De esta forma, los casi 3 mil litros de alcohol decomisados, fueron entregados a científicos de la UAM, quienes iniciaron el proceso de transformación en combustible orgánico.

Agregó que con este Programa de Transformación de Bebidas Alcohólicas Decomisadas por la alcaldía Iztapalapa, se demuestra que su administración trabaja “con legalidad y firmeza” para proteger a las familias iztapalapenses, a través de la ciencia y la colaboración universitaria para innovar en soluciones ambientales y con responsabilidad social para que cada intervención tenga un propósito mayor.

Científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, realizarán el combustible orgánico. (Foto: especial)
Científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, realizarán el combustible orgánico. (Foto: especial)

“Este esfuerzo es permanente y expresa el compromiso de la alcaldía con la seguridad, la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley”, dijo.

Asimismo, reconoció la colaboración de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por su parte, la rectora de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Verónica Medina, enfatizó en que para la universidad es un orgullo poner sus capacidades científicas y su infraestructura tecnológica al servicio de la comunidad de Iztapalapa, en una labor conjunta con la alcaldía que promueve el manejo adecuado de residuos y fortalece el bienestar público.

Explicó que esa casa de estudios cuenta con una Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales que les permite recibir y procesar de manera segura y sustentable las bebidas alcohólicas decomisadas por las autoridades de la Alcaldía Iztapalapa.

El proceso de transformación fue testificado por Javier Rodríguez Laguna, secretario de Unidad en la UAM Iztapalapa y la directora ejecutiva de Desarrollo Sustentable, Adriana Bustamante.

