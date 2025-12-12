Ecatepec.- Elementos de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía de Ecatepec, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizaron a la adolescente de 17 años Yareth Alexandra en una vivienda en el municipio de Temascalapa.

La joven, quien habita en Ecatepec, desapareció el 28 de noviembre tras asistir al Conalep Tecámac, donde asiste a la escuela, y un día después en ese municipio se generó un boletín de búsqueda con Alerta Ámber, y posteriormente personal de la Célula de Búsqueda activó el protocolo correspondiente, mantuvo contacto permanente con los familiares y coordinación con la fiscalía mexiquense para dar con el paradero de la menor.

Como resultado de diversas indagatorias, se llevó a cabo un cateo en el fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, en el municipio de Temascalapa encabezado por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, por lo que se implementó un operativo.

En el despliegue de seguridad participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales y Célula de Búsqueda de Personas de la Policía de Ecatepec, Fuerza de Tarea Marina, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y personal de Inteligencia de la Policía Estatal.

Tras ejecutar la orden de cateo fue localizada la adolescente de 17 años en el interior de la vivienda, donde tres sujetos, quienes estaban en posesión de estupefacientes, uno de ellos conocido de la menor, la mantenían privada de su libertad y la tenían oculta en un bafle.

Por estos hechos fueron detenidos Edgar Ricardo “N”, Martín Gerardo “N” y César Alberto “N” y trasladados al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec donde fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por el delito de privación de la libertad.

Mientras que la menor, fue presentada ante el Ministerio Público donde arribó personal la Procuraduría del Menor, Niños, Niñas y Adolescentes de Ecatepec para una atención integral.

