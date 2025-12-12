Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a una mujer relacionada con el ataque a tiros en contra de un hombre, que murió en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los oficiales atendieron la alerta de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) por una agresión por disparos de arma de fuego en la colonia Magdalena Mixiuhca.

Al llegar a la esquina de Potam y Río Bárcenas encontraron a un sujeto en el piso con una herida en el rostro, informó la SSC.

Cuando los servicios médicos arribaron confirmaron el deceso del hombre de 31 años.

Testigos refirieron a los uniformados que una persona se acercó a la víctima y sin decir algo le disparó, y que una mujer, que presuntamente estuvo involucrada en el ataque, se encontraba metros adelante.

Los policías dieron alcance a la sospechosa y tras una revisión le encontraron una pistola con seis cartuchos útiles, por lo que fue aprehendida, afirmó la SSC.

La mujer de 30 años fue presentada ante un agente del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

Al realizar un cruce de información se supo que la detenida cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud.

