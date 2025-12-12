Más Información

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

Transportistas, campesinos, ganaderos; “El Limones” extorsionaba a todos los giros en La Laguna

Transportistas, campesinos, ganaderos; “El Limones” extorsionaba a todos los giros en La Laguna

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

Día de la Virgen de Guadalupe: Guardia Nacional aplica Plan de Operaciones Basílica; mantiene seguridad de peregrinos

Día de la Virgen de Guadalupe: Guardia Nacional aplica Plan de Operaciones Basílica; mantiene seguridad de peregrinos

Claves de las medidas arancelarias que impulsa México para proteger industria y empleo

Claves de las medidas arancelarias que impulsa México para proteger industria y empleo

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a una mujer relacionada con el ataque a tiros en contra de un hombre, que murió en calles de la

Los oficiales atendieron la alerta de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) por una agresión por disparos de arma de fuego en la colonia Magdalena Mixiuhca.

Al llegar a la esquina de Potam y Río Bárcenas encontraron a un sujeto en el piso con una herida en el rostro, informó la SSC.

Cuando los servicios médicos arribaron confirmaron el deceso del hombre de 31 años.

Lee también

Testigos refirieron a los uniformados que una persona se acercó a la víctima y sin decir algo le disparó, y que una mujer, que presuntamente estuvo involucrada en el ataque, se encontraba metros adelante.

Los policías dieron alcance a la sospechosa y tras una revisión le encontraron una pistola con seis cartuchos útiles, por lo que fue aprehendida, afirmó la SSC.

La mujer de 30 años fue presentada ante un agente del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

Al realizar un cruce de información se supo que la detenida cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]