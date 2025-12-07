Más Información

Un sujeto señalado de haber a un joven en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) a través de un cerco virtual por las cámaras de videovigilancia.

Los oficiales en campo designados a la vigilancia en la zona fueron alertados por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte sobre una persona lesionada en calles de la colonia Tres Estrellas.

Al llegar al sitio, los efectivos de la SSC encontraron a un hombre de 20 años que estaba en el piso con manchas de sangre, motivo por el cual solicitaron una ambulancia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que cuando los paramédicos llegaron al lugar diagnosticaron el deceso del sujeto.

Otro hombre de 48 años, que también fue atacado y permanecía en el lugar, dio la y descripción del agresor.

El personal del C2 dio seguimiento al sospechoso y lo ubicó en la calle Platino, de la colonia Nicolas Bravo, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Policías se movilizaron al lugar y lograron interceptar al sujeto, a quien se le encontró una navaja, además de que tenía machas de sangre en sus ropas, aseguró la SSC.

El detenido de 37 años fue llevado ante un representante del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

