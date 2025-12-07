Más Información
Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada
Raúl Rocha y la pasarela de negocios turbios; despojo de predios, otro giro del socio de Miss Universo
Tras concluir su rehabilitación, la alcaldía Álvaro Obregón reinauguró el Parque Ojo de Agua, ubicado en la colonia Lomas de Becerra, el cual estuvo abandonado durante años y fue utilizado para depositar basura de forma irregular.
Las obras de rehabilitación consistieron en vegetación restaurada, espacios ordenados y el agua cristalina.
“Hoy celebramos un logro colectivo: la rehabilitación del Parque Ojo de Agua, un espacio que vuelve a ser un lugar de encuentro, naturaleza y disfrute comunitario”, dijo el alcalde, Javier López Casarín.
Lee también Alcaldesa de Ecatepec presenta su su Primer Informe de Gobierno; destaca realización de mil obras
Explicó que al inicio de su administración este parque se encontraba deteriorado, con residuos en el cauce del río, escurrimiento de aguas grises y un entorno que había dejado de ser disfrutado por las familias.
Comentó que la recuperación del espacio contribuye al cumplimiento de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible, como promover espacios seguros y saludables; recuperar la calidad del agua y mejorar el saneamiento del cauce.
Señaló que además busca crear entornos urbanos sostenibles y fomentar la participación comunitaria.
Lee también Magdalena Contreras firma convenio con CMIC; buscan fortalecer supervisión y transparencia en obra pública
La alcaldía Álvaro Obregón precisó en un comunicado que la obra en Parque Ojo de Agua forma parte del Eje 5 del Programa de Gobierno 2024-2017: Ecosistema urbano: Agua, Bosques y Barrancas.
El director de Servicios Urbanos de la demarcación, Carlos Domínguez, aseguró que el 13 de abril de este año se llevó a cabo un recorrido por la zona, cuando se descubrió el Ojo de Agua, que se encontraba en mal estado.
“Ese día recorrimos esta zona aledaña a la presa y descubrimos el Ojo de Agua, que se encontraba llena de desechos y en un estado muy complicado. La petición de nuestro alcalde fue rescatarlo para el disfrute de las y los obregonenses”, enfatizó.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]