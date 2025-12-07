Tras concluir su rehabilitación, la alcaldía Álvaro Obregón reinauguró el Parque Ojo de Agua, ubicado en la colonia Lomas de Becerra, el cual estuvo abandonado durante años y fue utilizado para depositar basura de forma irregular.

Las obras de rehabilitación consistieron en vegetación restaurada, espacios ordenados y el agua cristalina.

“Hoy celebramos un logro colectivo: la rehabilitación del Parque Ojo de Agua, un espacio que vuelve a ser un lugar de encuentro, naturaleza y disfrute comunitario”, dijo el alcalde, Javier López Casarín.

Lee también Alcaldesa de Ecatepec presenta su su Primer Informe de Gobierno; destaca realización de mil obras

Explicó que al inicio de su administración este parque se encontraba deteriorado, con residuos en el cauce del río, escurrimiento de aguas grises y un entorno que había dejado de ser disfrutado por las familias.

Comentó que la recuperación del espacio contribuye al cumplimiento de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible, como promover espacios seguros y saludables; recuperar la calidad del agua y mejorar el saneamiento del cauce.

Señaló que además busca crear entornos urbanos sostenibles y fomentar la participación comunitaria.

Lee también Magdalena Contreras firma convenio con CMIC; buscan fortalecer supervisión y transparencia en obra pública

La alcaldía Álvaro Obregón precisó en un comunicado que la obra en Parque Ojo de Agua forma parte del Eje 5 del Programa de Gobierno 2024-2017: Ecosistema urbano: Agua, Bosques y Barrancas.

El director de Servicios Urbanos de la demarcación, Carlos Domínguez, aseguró que el 13 de abril de este año se llevó a cabo un recorrido por la zona, cuando se descubrió el Ojo de Agua, que se encontraba en mal estado.

“Ese día recorrimos esta zona aledaña a la presa y descubrimos el Ojo de Agua, que se encontraba llena de desechos y en un estado muy complicado. La petición de nuestro alcalde fue rescatarlo para el disfrute de las y los obregonenses”, enfatizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov