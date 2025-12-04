Más Información

El alcalde de Álvaro Obregón, , aseguró que el que se puso en marcha el viernes pasado, se utilizará para atender algunos de los grandes retos actuales de la demarcación, a través de soluciones con impacto positivo a la sociedad.

"Estamos muy orgullosos del lanzamiento del de observación de la Tierra que lanzamos la semana pasada", dijo durante el foro de Buenas Prácticas de los Ecosistemas de Innovación de las Ciudades de México y Barcelona en la Era de la Globalidad, organizado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.

Detalló que el microsatélite MXÁO-1 será especialmente útil en el monitoreo de las áreas naturales y mapeo de barrancas, así como la detección y gestión de riesgos.

Ahondó que también será utilizado para el control de la mancha urbana, así como en temas de seguridad y movilidad.

El edil recordó que en las últimas décadas el acceso al espacio ha sido dominado por agencias gubernamentales, sin embargo, "el auge de los microsatélites está cambiando el panorama, democratizando el acceso al espacio y abriendo nuevas fronteras para la investigación y la generación de conocimiento".

publicó este sábado que el viernes pasado el microsatélite MXÁO-1 quedó formalmente colocado en órbita, tras su lanzamiento desde la Base Aérea de Vandenberg, en California, Estados Unidos.

El dispositivo formó parte de la misión Transporter-15 de SpaceX, integrada por 58 satélites de 16 países dentro del programa Smallsat Rideshare, orientado a facilitar el acceso a plataformas espaciales para proyectos gubernamentales, académicos y privados.

De acuerdo con información de la alcaldía, el MXÁO-1 se convirtió en el primer satélite desarrollado por un gobierno subnacional en México y América Latina.

El microsatélite opera a una altitud de entre 500 y 550 kilómetros y está equipado con una cámara multiespectral de 1.5 metros por píxel, diseñada para obtener imágenes de alta precisión destinadas a tareas de monitoreo territorial y análisis urbano.

El proyecto se desarrolló bajo un esquema de colaboración entre gobierno, academia e industria, conocido como modelo de triple hélice. En este proceso participaron la empresa mexicana Macrolab Acreditación y la firma surcoreana.

