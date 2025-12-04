Vecinos desalojados del predio de República de Cuba 11, alcaldía Cuauhtémoc, aseguraron que el acta de diligencia con el que fueron sacadas 19 familias y 8 locatarios de sus viviendas lo recibió "una persona muerta".

El abogado representante de este caso, Arturo Aparicio, indicó que esto viene asentado en la copia del expediente 2059/2024 a cargo del Juzgado 54 de lo Civil de la Ciudad de México, al cual tuvo acceso este lunes.

Refirió que la diligencia del desalojo de este 27 de agosto se llevó ante María Esther P. E., quien supuestamente firmó de recibido, a pesar de que falleció el 9 de marzo de 2020, y quien sí vivió en el predio.

Lee también: Brugada viaja a Washington para el sorteo del Mundial 2026; promete consolidar a CDMX como capital de grandes eventos

Alegó que supuestamente se identificó con credencial para votar, pero en un acta de defunción que presentó se constató que ya no está viva.

El litigante expuso que el actuario que llevó a cabo esta supuesta notificación, con su supuesta firma, fue Elías Alejandro Cisneros González, del Juzgado 54 de lo Civil.

"Lo anterior muestra el incorrecto funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México y evidencia que todo el proceso de desalojo vivido y la regularización del predio de Cuba 11 a favor de terceros, está manchada de ilegalidades y violaciones a derechos humanos", dijo Arturo Aparicio en conferencia de prensa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr