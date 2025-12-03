La alcaldía Álvaro Obregón creó un Consejo Mundialista en el que participan integrantes del sector empresarial y gobierno, con el objetivo de atraer visitantes, además de maximizar la derrama económica y el impacto positivo en la demarcación, de cara a la Copa de Futbol 2026.

El alcalde, Javier López Casarín, agradeció la participación del sector privado, así como la coordinación que se ha establecido con el Gobierno federal y de la Ciudad de México, para impulsar la infraestructura hotelera, restaurantera y de servicios, así como dar realce a los atractivos turísticos de la demarcación.

Crean Consejo Mundialista en la alcaldía Álvaro Obregón; coordinan acciones para la Copa 2026. Foto: Especial.

El Consejo Mundialista de la demarcación, está conformado por los comités de Coordinación General, presidida por el alcalde; Turismo y Hospitalidad; Infraestructura; Movilidad, Seguridad y Protección Civil; Comunicación, Medios y Promoción; Innovación y Sostenibilidad; Voluntariado; Cultura; Deportes, así como Verificaciones.

La alcaldía explicó que esta semana se realizó una sesión de trabajo con representantes de los tres órdenes de gobierno, empresarios y prestadores de servicios de la zona de San Ángel, donde se acordaron reuniones quincenales por parte de los integrantes de los comités, a fin de estructurar las acciones rumbo a la justa mundialista.

Por parte de la Alcaldía, las direcciones que conforman la administración 2024-2027 expusieron las labores que están llevando a cabo para ofrecer la mejor cara a visitantes y vecinos, entre las que destacan mejoras del espacio público, reforzar las labores de seguridad, realizar operativos preventivos, verificar la correcta operación de establecimientos mercantiles, además de la realización de eventos deportivos, sociales y culturales que acompañen al Mundial.

