Ernestina Godoy va "sin tregua a la corrupción" en la FGR; "donde la justicia no se negocie", afirma

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México que se discute en San Lázaro?; aquí los puntos clave

Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

La creó un Consejo Mundialista en el que participan integrantes del sector empresarial y gobierno, con el objetivo de atraer visitantes, además de maximizar la derrama económica y el impacto positivo en la demarcación, de cara a la .

El alcalde, , agradeció la participación del sector privado, así como la coordinación que se ha establecido con el Gobierno federal y de la Ciudad de México, para impulsar la infraestructura hotelera, restaurantera y de servicios, así como dar realce a los atractivos turísticos de la demarcación.

Crean Consejo Mundialista en la alcaldía Álvaro Obregón; coordinan acciones para la Copa 2026. Foto: Especial.
El Consejo Mundialista de la demarcación, está conformado por los comités de Coordinación General, presidida por el alcalde; Turismo y Hospitalidad; Infraestructura; Movilidad, Seguridad y Protección Civil; Comunicación, Medios y Promoción; Innovación y Sostenibilidad; Voluntariado; Cultura; Deportes, así como Verificaciones.

La alcaldía explicó que esta semana se realizó una sesión de trabajo con representantes de los tres órdenes de gobierno, empresarios y prestadores de servicios de la zona de San Ángel, donde se acordaron reuniones quincenales por parte de los integrantes de los comités, a fin de estructurar las acciones rumbo a la justa mundialista.

Por parte de la Alcaldía, las direcciones que conforman la administración 2024-2027 expusieron las labores que están llevando a cabo para ofrecer la mejor cara a visitantes y vecinos, entre las que destacan mejoras del espacio público, reforzar las labores de seguridad, realizar operativos preventivos, verificar la correcta operación de establecimientos mercantiles, además de la realización de eventos deportivos, sociales y culturales que acompañen al Mundial.

