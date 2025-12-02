La alcaldía Álvaro Obregón informó que hasta el momento se ha retirado el equivalente a 43 camiones de volteo de tierra que cayó tras el deslave del talud ubicado en la calle Esteban Flores, colonia Acuilotla.

Señaló que con esto se avanza en la remoción de tierra y en los 300 metros cúbicos de material que cayeron este domingo.

En un comunicado, la alcaldía refirió que, como parte de las labores de mitigación, se podaron cuatro eucaliptos en la zona del talud, disminuyendo su altura de 9 a 6 metros, además de que se retiró un árbol muerto.

Detalló que en la zona se encuentra personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Dirección de Servicios Urbanos, Dirección de Obras y Dirección de Participación Ciudadana, apoyando en las labores y atendiendo a la población.

Este incidente se debió al reblandecimiento de tierra a causa de descargas de drenaje irregulares, lo que provocó que un vehículo y una motocicleta quedaran bajo tierra, sin que se hayan registrado personas heridas.

La demarcación informó que la noche de ayer quedó liberado el paso de la calle, lo que permitió la salida de vehículos.

dmrr