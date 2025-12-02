En 2026 las 16 alcaldías recibirían un presupuesto conjunto de 57 mil 600 millones de pesos (mdp), un aumento de 7.5% respecto a este año, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos; sin embargo, las y los ediles solicitaron a diputados del Congreso de la Ciudad de México más recursos económicos.

Durante las mesas de trabajo en materia presupuestal que sostuvieron con legisladores locales, los titulares de las alcaldías demandaron recursos, en conjunto, por más de 60 mil millones de pesos. Las peticiones oscilaron entre 10% y 85% de alza presupuestal.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, solicitó 4 mil 384 millones de pesos para el próximo año, pero el proyecto de presupuesto marca que se le asignaron 4 mil 246 millones.

La edil de Azcapotzalco, Nancy Núñez, demandó 2 mil 920 millones de pesos; sin embargo, se proyecta otorgarle 2 mil 642 millones.

Luis Mendoza, titular en Benito Juárez, pidió 3 mil 420 millones, pero se le asignan, en la propuesta, 2 mil 993 millones.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, requirió a las y los legisladores 3 mil 855 millones; no obstante, su techo presupuestal se estima en 3 mil 499 millones.

Carlos Orvañanos, edil de Cuajimalpa, dijo que su propuesta presupuestal era de 2 mil 489 millones, pero únicamente le tocarían 2 mil 389 millones.

Alessandra Rojo de la Vega, titular de Cuauhtémoc, planteó un incremento presupuestal de 85% y así alcanzar los 7 mil 681 millones de pesos; sin embargo, el proyecto de presupuesto marca que recibiría 4 mil 463 millones.

Janecarlo Lozano, titular en Gustavo A. Madero, solicitó 6 mil 368 millones, y se le otorgarían, según el proyecto, 6 mil 339 millones.

Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco, requirió 2 mil 848 millones, y recibiría 2 mil 777 millones de pesos, si la propuesta es avalada tal cual por los legisladores.

Aleida Alavez, edil de Iztapalapa, requirió un presupuesto de 8 mil 324 millones, pero en el proyecto de egresos se le destinan 7 mil 773 millones.

Fernando Mercado, alcalde de La Magdalenas Contreras, pidió 2 mil 448 millones de pesos; no obstante, se le destinarían 2 mil 337 millones para 2026.

La mesa presupuestal con la alcaldía Miguel Hidalgo no se pudo realizar. El edil Maurico Tabe ha pedido que se reponga.

Octavio Rivero, alcalde de Milpa Alta, planteó un presupuesto de 2 mil 148 millones, pero la propuesta es que reciba 2 mil 62 millones.

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, solicitó 2 mil 900 millones de pesos para el próximo año, pero el proyecto de Presupuesto de Egresos plantea 2 mil 418 millones.

Gabriela Osorio, titular en Tlalpan, pidió para el ejercicio presupuestal 2026 un monto de 3 mil 862 millones de pesos, pero su techo presupuestal está marcado en 2 mil 641 millones.

Evelyn Parra, de Venustiano Carranza, propuso un presupuesto de 4 mil 324 millones; sin embargo, recibiría 3 mil 713 millones de pesos, si los legisladores avalan íntegramente y sin cambios el proyecto.

Circe Camacho, alcaldesa de Xochimilco, demandó 3 mil 7 millones, pero la propuesta presupuestal es de 2 mil 812 millones.