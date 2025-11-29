La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un incremento de 14% para el presupuesto del próximo año.

Durante la mesa de proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026, refirió que este año se otorgaron 3 mil 391 millones de pesos y, hasta el 15 de noviembre, 74.02% del presupuesto ya se ejerció, el restante 26% se tiene comprometido para el pago de nómina, entre otras acciones.

Para 2026 se requiere de 3 mil 862 millones de pesos. “Estamos solicitando un 14% de aumento, (….) para nosotras es muy importante fortalecer este proyecto que tenemos para consolidar una visión mucho más cercana, humanista, para la alcaldía de Tlalpan”, dijo la edil.

Destacó que entre las acciones conjuntas que llevó a cabo con el Gobierno de la Ciudad en este primer año de gestión, está el combate a la tala ilegal, que permite asegurar que hoy en San Miguel Topilejo no existe este delito ambiental.

“Llevamos a cabo reuniones todos los martes en Profepa y eso sigue. Y gracias a los filtros, gracias a los recorridos de vigilancia, hemos hecho que Topilejo ahora se convierta en una zona de cero tala ilegal”, enfatizó.

Osorio Hernández sostuvo que el próximo año emprenderán acciones para mejorar la seguridad de la zona del Ajusco y ser uno de los puntos de atracción del turismo rumbo al Mundial de Futbol.

“Es una estrategia de seguridad, que ya la estamos trabajando, con el tema de vecinas y vecinos de la propia comunidad, para lograr hacer de la mano del Gobierno de la Ciudad una zona mucho más segura para todos los habitantes”.

La alcaldesa mencionó que ha participado en las jornadas de madres buscadoras donde, hasta ahora, de la mano del comisionado de búsqueda del Gobierno de la Ciudad de México, “no se han encontrado restos óseos de personas”.

Rumbo al Mundial

La edil resaltó que la demarcación es vecina del Estadio Banorte, donde se realizará el Mundial de Futbol, por lo que alistan actividades. “Tenemos un proyecto para recibir a los visitantes en el Mundial, pero no solamente para recibir, sino que las obras que hagamos se queden para quienes viven en los alrededores del Estadio Azteca”.