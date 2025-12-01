Vecinos de los pueblos de Santa Úrsula Coapa y San Lorenzo Huipulco, ubicados en las alcaldía Coyoacán y Tlalpan, respectivamente, solicitaron a los gobiernos capitalino y federal mejoras en materia de infraestructura hidráulica, a siete meses de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De lo contrario, señalaron, la zona no podrá resistir para la celebración del evento deportivo.

“Tenemos varios proyectos que necesitamos que el Gobierno de la Ciudad de México nos pueda ayudar antes de que se haga el Mundial, sobre todo por el agua y lo que se nos inunda en estas fechas”, dijo Martha Medina, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana (Copaco) de San Lorenzo Huipulco.

Explicó que, al anunciarse la celebración de este evento, las autoridades capitalinas les aseguraron que mejorarían la infraestructura hidráulica; sin embargo, “nos lo cambiaron a la mera hora y nos dijeron que siempre no”.

Indicó que requieren un cambio de drenaje en las calles de la Paz y Los Mendoza, pues “se inundan terriblemente y los vecinos, en las lluvias de este año, perdieron todo su mobiliario, precisamente porque el agua llegó hasta 1.30 centímetros y se inundó horriblemente”.

Por ello, comentó, es necesario cambiar el drenaje de estas calles, pues “ya no es suficiente y cuando sea el Mundial menos lo va a ser, por eso de verdad nos urge que el gobierno haga estos cambios y lo repare como debe de ser, no nada más salpicadas, porque exigimos justo a unos meses del Mundial”.

Antes de la justa deportiva, dijo, se busca que San Lorenzo Huipulco sea reconocido por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios e Indígenas Residentes como pueblo, para que pueda recibir los recursos de esta dependencia.

Por su parte, habitantes del pueblo de Santa Úrsula Coapa solicitaron al gobierno federal la revocación o cancelación de la concesión otorgada a Televisa en 2019 para extraer 450 mil metros cúbicos de agua de un pozo ubicado en la zona, debido a que autoridades locales y federales la han catalogado como de grave escasez hídrica y temen la afectación de sus pobladores.

Cambian banquetas

En tanto, ayer, la alcaldía Coyoacán indicó que sigue con la sustitución de banquetas en la calle Circuito Estadio Azteca, así como con la recuperación del espacio público y, desde hace una semana, con la rehabilitación de la infraestructura peatonal que va desde calzada de Tlalpan, hasta la avenida del Imán.