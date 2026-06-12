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Si estás pensando en cambiar de celular sin gastar una fortuna, esta puede ser una de las oportunidades más atractivas del momento.
Amazon México sorprendió a los usuarios al rebajar el iPhone 14 con un descuento de hasta 71%, convirtiéndolo en una opción interesante para quienes buscan potencia, cámaras de calidad y la experiencia del ecosistema Apple a un precio más accesible.
Conoce cuáles son sus principales características y por qué sigue siendo uno de los smartphones más buscados del mercado.
Amazon México rebaja iPhone 14 con hasta 71% de descuento
Apple iPhone 14 256GB Rojo (Reacondicionado)
El Apple iPhone 14 de 256 GB en color rojo (reacondicionado) sigue siendo una alternativa atractiva para quienes buscan un smartphone de alto rendimiento sin pagar el precio de un modelo completamente nuevo. Equipado con el potente chip A15 Bionic, ofrece un desempeño fluido para tareas cotidianas, videojuegos, edición de contenido y multitarea.
Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas brinda colores vibrantes, excelente contraste y una experiencia visual ideal para ver series, películas o navegar por redes sociales. En el apartado fotográfico, incorpora un sistema de doble cámara de 12 megapíxeles que permite capturar imágenes nítidas incluso en condiciones de poca luz, además de grabar video en calidad 4K.
La capacidad de almacenamiento de 256 GB proporciona espacio suficiente para guardar miles de fotografías, videos, aplicaciones y documentos sin preocuparse por quedarse sin memoria. Además, cuenta con compatibilidad con redes 5G, resistencia al agua y al polvo bajo certificación IP68, así como funciones de seguridad avanzadas como Detección de Choques y Emergencia SOS vía satélite en regiones compatibles.
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Al tratarse de un equipo reacondicionado, ha sido inspeccionado y probado para garantizar su correcto funcionamiento, convirtiéndose en una opción con una excelente relación entre precio y prestaciones para quienes desean ingresar al ecosistema Apple o renovar su dispositivo con un presupuesto más ajustado.
Consigue este producto a tan solo $7,299.00
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