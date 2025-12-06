Más Información
Autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaron un dispositivo para el retiro de puntos de venta de bebidas alcohólicas o chelerías en vía pública, en dicha demarcación.
El dispositivo fue realizado la noche del viernes 5 de noviembre en algunas colonias como Barrio Norte, Presidente, Piloto, Jalalpa y El Piru, informó la alcaldía.
Durante el recorrido se decomisaron las botellas de alcohol que se ofrecían al público y se apercibió a los comerciantes sobre la falta administrativa que cometieron.
Personal de la Dirección de Gobierno y de Seguridad Ciudadana de Álvaro Obregón, así como efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), participaron el retiro de las chelerías.
Dichas acciones fueron en cumplimiento del programa La Noche es de Todos, del Gobierno de la Ciudad de México, el cual verifica el cumplimiento de las disposiciones en materia de venta de bebidas alcohólicas, ruido y aforo en establecimientos comerciales.
maot
