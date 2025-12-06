Más Información

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan dos muerto y 8 heridos

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan dos muerto y 8 heridos

Asisten 600 mil personas al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum de 7 años de la 4T

Asisten 600 mil personas al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum de 7 años de la 4T

Estos serán los horarios de los juegos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Estos serán los horarios de los juegos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Mundial 2026: El partido número mil en la historia de las Copas del Mundo se jugará en México; ¿Cuándo y dónde?

Mundial 2026: El partido número mil en la historia de las Copas del Mundo se jugará en México; ¿Cuándo y dónde?

Sheinbaum defiende la justa medianía en la 4T; "no hay justificación para vivir con lujos y privilegios", advierte

Sheinbaum defiende la justa medianía en la 4T; "no hay justificación para vivir con lujos y privilegios", advierte

Autoridades de la y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaron un dispositivo para el retiro de puntos de venta de bebidas alcohólicas o en vía pública, en dicha demarcación.

El dispositivo fue realizado la noche del viernes 5 de noviembre en algunas colonias como Barrio Norte, Presidente, Piloto, Jalalpa y El Piru, informó la alcaldía.

Durante el recorrido se decomisaron las botellas de alcohol que se ofrecían al público y se apercibió a los comerciantes sobre la falta administrativa que cometieron.

Lee también

Personal de la Dirección de Gobierno y de Seguridad Ciudadana de Álvaro Obregón, así como efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), participaron el retiro de las chelerías.

Dichas acciones fueron en cumplimiento del programa La Noche es de Todos, del Gobierno de la Ciudad de México, el cual verifica el cumplimiento de las disposiciones en materia de venta de bebidas alcohólicas, ruido y aforo en establecimientos comerciales.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]