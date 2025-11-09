Durante este fin de semana, la Secretaría de Gobierno realizó una nueva edición del operativo ‘La Noche es de Todos’ que concluyó con el cierre de 10 chelerías y la detención de ocho personas.

El programa busca garantizar la sana convivencia nocturna en la capital mediante la revisión de espacios seguros para todas y todos.

Del jueves 6 al sábado 8 de noviembre se realizó la inspección de 23 establecimientos con horario nocturno, los cuales terminaron con saldo blanco y sin incidentes.

Durante esta jornada se visitaron diversas colonias en las alcaldías Coyoacán, Xochimilco y Cuauhtémoc. Como resultado del operativo, se verificaron 13 establecimientos, cinco más fueron suspendidos y cinco clausurados. Además, ocho personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por romper los sellos de suspensión de sus establecimientos.

Dentro de estas acciones, también se clausuraron dos espacios donde se llevarían a cabo fiestas clandestinas, en las colonias Roma Norte y Obrera, los cuales no contaban con los permisos necesarios para su realización. En dichos lugares se encontraban menores de edad, y en uno de ellos el inmueble presentaba daños estructurales, por lo que fue revisado por personal de la SGIRPC, ya que representaba un riesgo para las y los asistentes. Asimismo, se encontraron indicios de consumo y venta de droga.

Las distintas dependencias que colaboran en el dispositivo como Seguridad Ciudadana, Protección Civil y el Invea precisaron que seguirán trabajando de manera coordinada para atender denuncias relacionadas con la venta de alcohol a menores, exceso de ruido, disturbios y otras operaciones que puedan poner en riesgo la integridad de la ciudadanía.

