Más Información
Presentan Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; incluye acciones en seguridad, desarrollo y bienestar
Anuncian plan de seguridad “Paricutín” en Michoacán; Fuerzas Armadas desplegarán más de 12 mil elementos en el estado
Gobernador Ramírez Bedolla llama a transformar indignación en acción colectiva; respalda Plan Michoacán de Sheinbaum
Durante este fin de semana, la Secretaría de Gobierno realizó una nueva edición del operativo ‘La Noche es de Todos’ que concluyó con el cierre de 10 chelerías y la detención de ocho personas.
El programa busca garantizar la sana convivencia nocturna en la capital mediante la revisión de espacios seguros para todas y todos.
Del jueves 6 al sábado 8 de noviembre se realizó la inspección de 23 establecimientos con horario nocturno, los cuales terminaron con saldo blanco y sin incidentes.
Durante esta jornada se visitaron diversas colonias en las alcaldías Coyoacán, Xochimilco y Cuauhtémoc. Como resultado del operativo, se verificaron 13 establecimientos, cinco más fueron suspendidos y cinco clausurados. Además, ocho personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por romper los sellos de suspensión de sus establecimientos.
Lee también Avanza plan para recuperar e identificar restos en el Panteón Civil de Dolores
Dentro de estas acciones, también se clausuraron dos espacios donde se llevarían a cabo fiestas clandestinas, en las colonias Roma Norte y Obrera, los cuales no contaban con los permisos necesarios para su realización. En dichos lugares se encontraban menores de edad, y en uno de ellos el inmueble presentaba daños estructurales, por lo que fue revisado por personal de la SGIRPC, ya que representaba un riesgo para las y los asistentes. Asimismo, se encontraron indicios de consumo y venta de droga.
Las distintas dependencias que colaboran en el dispositivo como Seguridad Ciudadana, Protección Civil y el Invea precisaron que seguirán trabajando de manera coordinada para atender denuncias relacionadas con la venta de alcohol a menores, exceso de ruido, disturbios y otras operaciones que puedan poner en riesgo la integridad de la ciudadanía.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]