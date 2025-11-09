La Fiscalía Capitalina, el Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) en coordinación y estrecha comunicación con diversas organizaciones que buscan a sus familiares y seres queridos aquí, dieron a conocer los avances en la construcción del Plan de Recuperaciones Controladas del Panteón Civil de Dolores, una propuesta de carácter técnico, humanitario y forense que continúa en proceso de desarrollo colaborativo.

De manera inicial, se contempla intervenir el nivel superficial de la Fosa 26 del Panteón Civil de Dolores, determinada a partir del análisis de coincidencias entre el Registro de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México y los casos con mayor probabilidad de identificación, limitándose a las inhumaciones realizadas por el ISPCF.

Los elementos óseos recuperados serán analizados para establecer su identidad y posteriormente restituidos a sus familias, en coordinación con la Unidad Central Especializada para la Identificación Humana y Búsqueda de Familia de la FGJCDMX, que organiza y acompaña los procesos de búsqueda familiar.

El Panteón Civil de Dolores es el único sitio en la capital que cuenta con fosas comunes colectivas, donde se han inhumado personas identificadas y no identificadas. Actualmente se registran 75 fosas colectivas, en las que se aplicarán los criterios de idoneidad y priorización para determinar cuáles serán sujetas a intervención.

Según las instituciones, está iniciativa ha sido compartida con familiares de personas desaparecidas, colectivos y asociaciones civiles para recibir sus observaciones y sugerencias metodológicas, además de ofrecerles la posibilidad de registrarse como observadores durante las labores de recuperación y participar en las sesiones informativas sobre el desarrollo del proyecto.

Este plan busca consolidarse como un modelo de trabajo conjunto entre instituciones y sociedad civil, con el propósito de fortalecer las políticas de búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución digna de personas fallecidas inhumadas en fosas comunes de la capital del país.

El Plan de Recuperaciones Controladas se sustenta en la metodología establecida en el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, previsto en el artículo 135 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

