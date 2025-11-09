La proyección del concierto que el cantante y compositor mexicano Juan Gabriel dio en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 1990 congregó a más de 170 mil asistentes en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Así lo anunciaron las autoridades capitalinas esta noche. "La proyección de su primer concierto en Bellas Artes provocó lágrimas y tocó los corazones de las y los más de 170 mil asistentes en este emotivo encuentro con el 'Divo de Juárez'".

La presentación fue celebrada hace 35 años a lado de la Orquesta Sinfónica Nacional de México.

Así lució el Zócalo con el concierto de Juan Gabriel

A las 20:00 horas comenzó la proyección, la cual fue organizada por parte del Gobierno de la Ciudad de México y la plataforma de streaming Netflix, en un escenario localizado delante de la Catedral Metropolitana.

Las y los casi 200 mil asistentes abarrotaron la plancha del Zócalo de la CDMX. Bailaron "El Noa Noa", cantaron "Amor eterno", "Querida" y "Te pareces tanto a mí" y grabaron con sus teléfonos celulares.

Cabe aclarar que la participación de dicho servicio de suscripción fue debido al estreno de una miniserie de nombre "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero", lanzada el pasado jueves 30 de octubre.

Esta última está compuesta por cuatro capítulos llamados "No tengo dinero", "Debo hacerlo", "Pero qué necesidad" y "Amor eterno", donde se muestran entrevistas y material inédito del cantautor fallecido en 2016.

