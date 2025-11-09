Más Información

Todo Uruapan luce blindado, tal como Manzo quería; habitantes exigen seguridad para Grecia Quiroz

Liga MX: Cruz Azul vs Pumas – EN VIVO – Jornada 17 – Apertura 2025

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

Vuelca y se incendia pipa de diésel en la autopista México-Puebla en Ixtapaluca; no se reportan heridos

Juanga vuelve al Zócalo: el fallo de audio, un “¡Pinche Netflix!” y toda la nostalgia del público

Tras acoso, Sheinbaum destaca extinción del Estado Mayor Presidencial; antes los cuidaban 8 mil soldados, ahora, 10 de ayudantía, dice

La proyección del concierto que el cantante y compositor mexicano dio en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 1990 congregó a más de 170 mil asistentes en el de la Ciudad de México (CDMX).

Así lo anunciaron las autoridades capitalinas esta noche. "La proyección de su primer concierto en Bellas Artes provocó lágrimas y tocó los corazones de las y los más de 170 mil asistentes en este emotivo encuentro con el 'Divo de Juárez'".

La presentación fue celebrada hace 35 años a lado de la Orquesta Sinfónica Nacional de México.

Foto: X @GobCDMX
A las 20:00 horas comenzó la proyección, la cual fue organizada por parte del Gobierno de la Ciudad de México y la plataforma de streaming Netflix, en un escenario localizado delante de la Catedral Metropolitana.

Las y los casi 200 mil asistentes abarrotaron la plancha del Zócalo de la CDMX. Bailaron "El Noa Noa", cantaron "Amor eterno", "Querida" y "Te pareces tanto a mí" y grabaron con sus teléfonos celulares.

Cabe aclarar que la participación de dicho servicio de suscripción fue debido al estreno de una miniserie de nombre "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero", lanzada el pasado jueves 30 de octubre.

Esta última está compuesta por cuatro capítulos llamados "No tengo dinero", "Debo hacerlo", "Pero qué necesidad" y "Amor eterno", donde se muestran entrevistas y material inédito del cantautor fallecido en 2016.

Foto: X @GobCDMX
