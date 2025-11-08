A pocas horas de la transmisión del histórico concierto de 1990 de Juan Gabriel en el Zócalo de la Ciudad de México, las primeras imágenes muestran cómo los fanáticos llegan al primer cuadro de la capital portando playeras y fotografías de “El Divo de Juárez”.

Este sábado 8 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con Netflix, llevará a cabo un evento de entrada libre para quienes quieran revivir la emblemática presentación del cantante en el Palacio de Bellas Artes.

En su momento, este concierto generó controversia por llevar música considerada “popular” o “comercial” a un recinto asociado a la ópera, el ballet y las artes de "élite".

El homenaje llega en el marco del reciente interés que despertó la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”. La transmisión comenzará a las 20:00 horas e incluirá material inédito, con fragmentos del archivo personal del artista y partes del documental.

El Zócalo se prepara para recibir a Alberto Aguilera Valadez

En las imágenes tomadas por EL UNIVERSAL se aprecia a grupos de amigos con playeras coordinadas, estampas y figuras de “San Juan Gabriel”.

También se observan puestos con stickers, personas buscando sombra bajo gorras y sombrillas, y un escenario ya iluminado con el nombre del artista, tanto en la pantalla principal como en la parte superior de la estructura.

Fanáticas coordinan sus outfits y llevan figuras del "Divo de Juárez", listas para disfrutar del homenaje en el Zócalo. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL.

Un cartel anuncia el evento con una fotografía icónica de Juan Gabriel, invitando a los fanáticos a revivir su histórico concierto de 1990. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL.

El escenario ya está listo, con una lona de fondo que luce el nombre de Juan Gabriel en blanco. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL.

