A pocas horas de la transmisión del histórico concierto de 1990 deen el , las primeras imágenes muestran cómo los fanáticos llegan al primer cuadro de la capital portando playeras y fotografías de “El Divo de Juárez”.

Este sábado 8 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con Netflix, llevará a cabo un evento de entrada libre para quienes quieran revivir la emblemática presentación del cantante en el

En su momento, este concierto generó controversia por llevar música considerada “popular” o “comercial” a un recinto asociado a la ópera, el ballet y las artes de "élite".

El homenaje llega en el marco del reciente interés que despertó la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”. La transmisión comenzará a las 20:00 horas e incluirá material inédito, con fragmentos del archivo personal del artista y partes del documental.

El Zócalo se prepara para recibir a Alberto Aguilera Valadez

En las imágenes tomadas por EL UNIVERSAL se aprecia a grupos de amigos con playeras coordinadas, estampas y figuras de “San Juan Gabriel”.

También se observan puestos con stickers, personas buscando sombra bajo gorras y sombrillas, y un escenario ya iluminado con el nombre del artista, tanto en la pantalla principal como en la parte superior de la estructura.

Fanáticas coordinan sus outfits y llevan figuras del "Divo de Juárez", listas para disfrutar del homenaje en el Zócalo. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL.
Fanáticas coordinan sus outfits y llevan figuras del "Divo de Juárez", listas para disfrutar del homenaje en el Zócalo. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL.
Un cartel anuncia el evento con una fotografía icónica de Juan Gabriel, invitando a los fanáticos a revivir su histórico concierto de 1990. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL.
Un cartel anuncia el evento con una fotografía icónica de Juan Gabriel, invitando a los fanáticos a revivir su histórico concierto de 1990. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL.
El escenario ya está listo, con una lona de fondo que luce el nombre de Juan Gabriel en blanco. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL.
El escenario ya está listo, con una lona de fondo que luce el nombre de Juan Gabriel en blanco. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL.

