Este fin de semana, los fans de Juan Gabriel tienen una cita muy especial en la Ciudad de México: una Pop Up Shop dedicada al "Divo de Juárez" abrirá sus puertas por un solo día para rendir homenaje a uno de los artistas más queridos del país.

El evento promete convertirse en un punto de encuentro tanto para quienes crecieron con su música como para las nuevas generaciones que siguen cantando sus clásicos.

¿Dónde estará la Pop Up Shop de Juan Gabriel?

La tienda temporal se instalará este sábado 8 de noviembre en Vavava Shop, ubicada en General Prim 12, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Podrá visitarse de las 16:00 a las 22:00 horas y ofrecerá mercancía oficial inspirada en la vida y obra del intérprete de "Amor eterno", "No tengo dinero" y "Querida".

Lee también: Aída Cuevas y Enrique Patrón recuerdan la noche en que Juan Gabriel se "volvió eterno" en Bellas Artes

Entre los productos disponibles habrá playeras, artículos de colección y memorabilia diseñada especialmente para los admiradores que deseen llevarse un pedacito del legado del Divo a casa. Estará abierta únicamente hoy, por lo que es una oportunidad única antes de que las piezas exclusivas se agoten.

Cómo y a qué hora será la proyección del concierto de Juan Gabriel en el Zócalo

Ese mismo sábado 8 de noviembre, el Zócalo capitalino se transformará en un enorme escenario para celebrar al ídolo mexicano. A las 20:00 horas se proyectará el primer concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes, en una función especial organizada por Netflix en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México.

Lee también: Juan Gabriel en el Zócalo: guía para disfrutar la proyección especial de su concierto en Bellas Artes

El evento será gratuito y mostrará imágenes inéditas del artista que forman parte de la serie documental "Juan Gabriel: debo, puedo y quiero". Para disfrutar del homenaje, se recomienda llegar con anticipación, ya que se espera una gran asistencia.

Cómo llegar

Metro: Zócalo/Tenochtitlan; también Allende, Bellas Artes y Pino Suárez, a pocos minutos caminando.

Zócalo/Tenochtitlan; también Allende, Bellas Artes y Pino Suárez, a pocos minutos caminando. Metrobús: estaciones Bellas Artes o Teatro Blanquita; desde ahí, caminar unas cuadras hasta la plancha del Zócalo.

estaciones Bellas Artes o Teatro Blanquita; desde ahí, caminar unas cuadras hasta la plancha del Zócalo. Auto particular: considera vías como Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Fray Servando Teresa de Mier; algunas calles podrían presentar cierres intermitentes.

Lee también: “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” revela el lado más íntimo del Divo de Juárez: “Lo que se ve no se pregunta”