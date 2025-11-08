A las siete de la noche, el Zócalo ya lucía lleno y con ganas de bailar el Noa Noa. Miles de personas habían llegado desde horas antes para presenciar un fenómeno extraño y, al mismo tiempo, profundamente mexicano: ver a Juan Gabriel regresar al Palacio de Bellas Artes, pero ahora desde tres pantallas gigantes colocadas frente a la catedral y el asta bandera. Una proyección, sí, pero con alma de concierto.

Mientras caía la tarde, el tráiler de Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo, la nueva serie de Netflix, aparecía una y otra vez sobre las pantallas. Entre cada repetición, el público convertía la plaza en una pista de baile cuando sonaban los covers del Divo, aquellos que alguna vez retomaron Panteón Rococó o Dread Mar I.

Antes del evento, vendedores ambulantes levantaron improvisados stands de pósters, tazas y playeras con el rostro del compositor, mientras el público compraba recuerdos de un artista que, aun en ausencia física, nunca se ha ido del todo. Ese eco del Juan Gabriel que rompió esquemas en 1990 cuando fue el primer cantante popular en pisar Bellas Artes junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, estaba a punto de repetirse, ahora ante un Zócalo abarrotado.

A las 8:10, treinta segundos bastaron para que la plancha entera se emocionara. La gente gritó como si el Divo caminara hacia ellos desde el escenario. Cuando apareció en pantalla, envuelto en su traje blanco brillante, miles de celulares se levantaron para grabar el momento. “Cuando uno se va, lo que se queda es lo que vio”, se escuchó decir al artista mientras las imágenes del documental marcaban el arranque de la función. El público se acomodó para grabar, interrumpido por aplausos cuando la cámara mostraba al director de orquesta y los arreglos sinfónicos de aquella histórica noche del 90. Un joven hacía videollamada a su abuela, girando la cámara para mostrarle el tamaño del evento: “Mira, abue, es el de Bellas Artes. Estoy en el Zócalo… tú me enseñaste sus canciones”, le decía.

La primera canción es “Yo no nací para amar”, pero a los pocos segundos el audio falló. El público reaccionó entre gritos, rechiflidos y un: “¡Pinche Netflix!”. Pero bastó un instante para que la voz del nacido en Michoacán volviera a retumbar. Y entonces sí, el Zócalo cantó completo, de principio a fin, ese himno a la melancolía. Cuando terminó, la plaza explotó en aplausos como si el artista estuviera ahí, respirando con ellos. Después llegó Ya lo sé que tú te vas, y Juan Gabriel dejó un espacio para que la gente completara los versos. El Zócalo entero se volvió karaoke público. Entre la multitud, un joven lloraba mientras grababa el momento.

Las voces del público: Carlos, 49 años, fan “desde niño”, por tradición familiar; Carlos, de 49, asistió al evento junto a su familia. “Este concierto en su época fue polémico por el contexto político, pero Juan Gabriel lo logró. Nadie creía que un artista tan popular pudiera presentarse en Bellas Artes. Para mí esto es muy especial porque nunca pude verlo en vida. Su música me recuerda a mis padres… y él hacía lucir al país”, dijo a El Universal.

Blanca, 62 años, asistió también acompañada de su familia a un evento que no se puede perder cualquier fanático de Juan Gabriel: “Él fue un gran compositor, y seguirá siéndolo para nuevas generaciones. Muchas canciones me recuerdan a mi mamá, otras a viejos amores. Este tipo de eventos son importantes porque no todos podemos pagar un concierto o un auditorio. Traerlo al Zócalo es traerlo a todos. Juan Gabriel es parte de nuestra cultura”, dijo en entrevista. Se me olvidó otra vez; hizo temblar la plaza. El público se movía con Juan Gabriel e imitaba sus peculiares pasos, esos brincos suaves y giros de hombros que son ya parte de la memoria colectiva. Con Caray, la plancha se convirtió en pista de baile: grupos de amigos, parejas, desconocidos que se encontraban sin querer. Todos bailaban donde estaban, entre risas, celulares alzados y un Zócalo lleno de emoción y amor por Juan Gabriel. Algunas personas, cerveza en mano; otras, con bolsas de dulces que ofrecían a quien se les cruzara, cantaban Te pareces tanto a mí con una mezcla de despecho y alegría.

Ahí, frente a la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional, los mexicanos se unían para entonar Te lo pido por favor, como si la ciudad entera se abrazara en una sola súplica musical. Con amor eterno, llegó el instante de recordar a los que ya no están. Muchos dejaron de grabar y simplemente cerraron los ojos para cantar. Más de uno derramó lágrimas, abrazado a un amigo, a una pareja o a un recuerdo. Treinta y cinco años después, así como Bellas Artes cantó esa noche, el Zócalo y nuevas generaciones volvieron a hacerlo. Al final, la pirotecnia iluminó el cielo en honor a ese himno que Juan Gabriel regaló al país. Con Hasta que te conocí, la fiesta se desbordó. Nadie podía quedarse quieto al ver al Divo bailar en pantalla mientras la orquesta lo envolvía todo. Y, como aquella vez en Bellas Artes, el público levantó las manos de un lado a otro; el Zócalo replicó el gesto. Desde los balcones, terrazas y edificios cercanos también ondeaban brazos, celulares y banderas: la LGBT ondeaba orgullosa desde lo alto, mientras la bandera de México se movía como si respondiera a la música. Querida fue recibida como un regalo largamente esperado. Cuando el intro resonó, la plaza rugió. Más tarde, en Esta soledad, Juan Gabriel preguntó: “¿Ya están cansados?”.

El Zócalo explotó en un “¡Noooo!” que retumbó entre los monumentos, seguido de aplausos y pasos de baile. Cuando el Divo recordó que, en su momento, grandes músicos como Beethoven o Bach también fueron llamados “música popular”, y habló de lo difícil que fue llegar a Bellas Artes, el público lo ovacionó. Era un homenaje natural al hombre que volvió inmenso el nombre de México. “¡Que viva México!”, gritó él en Como México no hay dos. Y el público respondió feroz: “¡Viva!”. El Divo se despidió entre aplausos que parecían no tener fin. Un último grito colectivo se impuso sobre el sonido: “¡Juanga, Juanga!”. La transmisión concluyó con un mensaje del propio Juan Gabriel, pidiendo que todos regresaran a casa con bien. Y, puntualmente a las 9:50 de la noche, el mariachi apareció en el escenario físico del Zócalo para interpretar “Déjame vivir”, “No tengo dinero” y más éxitos de Juan Gabriel que no se escucharon en la transmisión, extendiendo la noche un poco más, como si Juanga aún siguiera ahí, cantando con su público mexicano.

