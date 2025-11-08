La influencer "La Venenito", personalidad reconocida en TikTok e Instagram, llegó con anticipación al Zócalo capitalino para la proyección del primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes. Destacó el legado del cantautor en la cultura popular mexicana.

“Representó muy bien a México Juan Gabriel, y siempre lo recordaremos por su música”, señaló, recordando que "el Divo" es querido por personas de todas las edades.

“Ay, claro que me gustan sus canciones; nos hicieron reír y bailar con sus letras y su música”, agregó.

El espectáculo comenzará a las 20:00 horas, entre la emoción de los asistentes, se proyecta en el marco del reciente interés generado por la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”.

El evento incluye videos y material especial del archivo personal del artista y se realiza en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México y Netflix, plataforma que transmite la serie.

