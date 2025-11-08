Sin importar distancias ni condiciones climáticas, la fanaticada de Juan Gabriel, siempre fiel, se dio cita en la plancha del Zócalo de la CDMX para ver la proyección del primer concierto que el "Divo de Juárez" ofreció en Bellas Artes, en mayo de 1990.

Seguidores de todas las edades llegaron desde horas antes para colocarse en el mejor lugar. Familias de hasta tres generaciones se ubicaron frente a la pantalla; algunos otros, en pareja y a besos, esperaron el inicio de la proyección.

Desde el corredor peatonal de Madero, los diferentes lugares de entretenimiento ya tenían a todo volumen música de Juan Gabriel, cantando a dúo “Perdóname, olvídalo” con Rocío Dúrcal. Otros, más adelante, ya habían echado toda la carne al asador con “Debo hacerlo” a todo volumen.

La señora Alma Delia García, desde Ojo de Agua, Estado de México, recuerda con nostalgia que “Amor eterno” es el tema que más le gusta del intérprete. Llora al compartir que él la ha acompañado a lo largo de los años. “Me encanta y lo quiero mucho porque me hace recordar a esos que ya no están conmigo, pero él me hace sentir que sí”, dice conmovida.

La tarde cae y los ánimos se hacen sentir con gritos y porras al originario de Michoacán, a ese que hace nueve años trascendió, pero que no se ha ido, porque su público, su gente, no lo deja.

Vendedores de pósters y recuerdos alusivos al compositor se instalan previo al inicio del concierto que rompió esquemas, al ser Juan Gabriel el primer cantante popular en actuar en el importante recinto cultural.

Mari Tagle, de Azcapotzalco, habla de las canciones que más le gustan del querido artista: “Sólo sé que fue en marzo, porque mi papá murió en abril y en marzo él estaba aún con nosotros”, dice emocionada.

Julio Gael, joven que espera que inicie el show acompañado de su novia, dice: “Su música ha marcado muchas generaciones y, al menos a mí, me hace recordar muchas cosas de mi mamá. Hay una canción que le gusta mucho a ella, ‘Abrázame muy fuerte’, y esa literalmente me hace pensar en ella, me la recuerda”.

La gente se aglutina, la noche ya se siente con todo y su característico frío otoñal, pero los devotos de “Juanga" se transmiten calor entre sí, esperando ver a su divo, ese que hará que la Plaza de la Constitución se vuelva "un lugar lleno de ambiente, donde todo es diferente".

