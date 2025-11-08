Autoridades del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), de las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil impidieron que se realizaran dos fiestas clandestinas en la alcaldía Cuauhtémoc, donde presuntamente asistirían menores de edad y habría venta de alcohol.

Los eventos tendrían lugar en la colonia Roma Norte y en la Obrera, y fueron convocados a través de las redes sociales y volantes, informó el INVEA.

En el inmueble de la colonia Obrera se localizaron indicios de drogas lo que llevó a la detención de tres personas.

De acuerdo con el Invea, a los eventos, convocados a través de las redes sociales y volantes, presuntamente asistirían menores de edad y habría venta de alcohol. (Foto: especiales)

Mientras que en el predio de la Roma Norte, el personal de la Secretaría Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil encontró daños considerables en los muros de carga del lugar, lo que representa una pérdida de integridad en la estructura.

Además, los organizadores de los eventos no contaban con los permisos necesarios para este tipo de eventos ni con las medidas de Protección Civil.

Por lo anterior, en los dos lugares se colocaron sellos de clausura para evitar la realización de eventos ilegales, confirmó el INVEA.

También se atendió de manera preventiva un desalojo de los probables asistentes para evitar cualquier incidente.

