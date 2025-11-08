Cinco de las 16 alcaldías tienen los costos más altos para la renta de vivienda en la Ciudad de México, con precios promedio que ascienden a más de 92 mil pesos en algunos casos, de acuerdo con la Secretaría de Vivienda.

De acuerdo con el primer informe de la dependencia, que presentará su titular Inti Muñoz Santini ante el Congreso local este sábado, el precio promedio de alquiler de departamentos en la Ciudad de México es de 14 mil 958 pesos, mientras que para casas es de 39 mil 854 pesos.

Sin embargo, los precios en algunos lugares de la capital “son significativamente más altos para los dos casos”, detalla el documento.

En el caso de alquiler de departamentos, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo son las demarcaciones con los precios más elevados, pues sus costos promedio superan en algunos casos los 22 mil pesos; mientras que en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuajimalpa, el promedio para rentar una casa asciende a más de 50 mil pesos y hasta 92 mil 92 pesos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Por ejemplo, en la alcaldía Cuajimalpa, el precio promedio de renta de departamentos es de 22 mil 194 pesos; en Álvaro Obregón asciende a 20 mil 247; en Benito Juárez es de 20 mil 142; en Cuauhtémoc, de 19 mil 919, y en la Miguel Hidalgo, el promedio de alquiler de un departamento es de 19 mil 588 pesos.

En contraste, las alcaldías cuyos costos de alquiler son más bajos de la Ciudad de México son Tláhuac, en donde el precio promedio es de 5 mil 813 pesos, mientras que en la Venustiano Carranza el costo promedio es de 9 mil 924 pesos.

Por otro lado, el alquiler de una casa en la capital del país tiene un precio promedio de 39 mil 854 pesos. Sin embargo, en algunas alcaldías el monto es más elevado, tal es el caso de Álvaro Obregón, que tiene un precio promedio de 64 mil 987 pesos; la Benito Juárez, cuyo precio promedio de alquiler es de 62 mil 25 pesos, y Cuajimalpa, con 51 mil 515 pesos.

No obstante, es la alcaldía Cuauhtémoc en donde están las rentas de casas más caras, con un promedio de 92 mil 92 pesos.

Los precios menos elevados para alquiler de casas están en las alcaldías Tláhuac, donde el costo promedio es de 8 mil 675, seguida por Iztapalapa, donde rentar una vivienda tiene un precio promedio de 20 mil 500 pesos.

En el texto se explica que la información es con base en análisis de portales electrónicos de renta y venta de viviendas y datos obtenidos de plataformas inmobiliarias y se advierte —tras el desglose de los datos— que “por sí solo este es un escenario desafiante para las personas que buscan rentar o comprar una vivienda en la ciudad”.

“En la capital, de los hogares que señalaron tener alguna persona integrante con necesidad de vivienda, 6.7% está planeando rentar una. Dentro de los principales motivos por los cuales se busca hacerlo es por la falta de recursos o de acceso a créditos, en 36.22% de los hogares, esta fue la razón principal”, detalla el documento.

En el caso de las personas que rentan una vivienda, la razón por la que recurren a ello es que no cuentan con suficientes recursos para adquirir un inmueble propio o la falta de acceso a créditos, para 45.8% de las personas.