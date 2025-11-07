Obras de teatro en escenarios históricos, exposiciones de arte popular, feria de libros infantiles al aire libre y comida con videojuegos incluidos. Toma nota de estas 5 experiencias para este fin de semana en CDMX.

Obra de teatro en el Castillo de Chapultepec

En el Castillo de Chapultepec, este fin de semana se llevará a cabo la obra de teatro ‘Imperio’, basada en la novela homónima de Héctor Zagal.

Foto: Facebook 'IMPERIO'

En poco más de una hora, se recrearán los últimos 3 días del emperador Maximiliano de Habsurgo, incluyendo flashbacks de los momentos más importantes y cruciales de su reinado.

Lee también: Fin de semana: escápate a estos lugares cerca de CDMX

Próxima fecha: domingo 9 de noviembre a las 7:00 p.m.

El costo de acceso es de $638 pesos por persona.

Boletos en Ticketmaster.

Colección de arte popular en el Museo Franz Mayer

La variedad de artesanías y arte popular en México es muy vasta. Su belleza, complejidad y valor cultural ha llamado la atención a coleccionistas de todo el mundo, como la austriaca Ruth Deutsch Reiss (conocida como Ruth D. Lechuga).

De hecho, en el Centro Histórico de la CDMX, el Museo Franz Mayer tiene la exhibición ‘1001 Rostros de México. Máscaras de la colección Ruth D. Lechuga’, en el que se puede observar parte de su inmensa colección de 12,871 artículos catalogados en 21 ramas artesanales.

Foto: Museo Franz Mayer

Te sorprenderá su colorido, formas y variedades, especialmente la sección de máscaras, con 1,226 piezas provenientes de 25 estados de la República (e incluso de otros 12 países).

El fin de semana abrirá de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $120 pesos por adulto y $60 para estudiantes, profesores y adultos mayores. Menores de 12 años entran gratis.

Más información en la página web: franzmayer.org.mx

Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Bosque de Chapultepec

También para niños hay opciones este fin de semana, especialmente en uno de los iconos de la CDMX: el Bosque de Chapultepec.

En el circuito La Milla, dentro de la primera sección, se presentará la edición 48 de la Feria del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ). Podrás visitar los stands de distintas editoriales.

Foto: Bosque de Chapultepec

La cartelera del festival incluye espectáculos de música y teatro, talleres de creación literaria y de elaboración de artesanías, conversatorios y conferencias con profesionales del rubro.

Estará disponible el sábado y domingo de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Consulta la programación completa en la página: filij.fondodeculturaeconomica.com

Cuarto de desestrés en BreakOut

Si estás estresado y con ganas de ‘reventar’, te proponemos visitar BreakOut este fin de semana para vivir una experiencia de descarga de ira y también de relajación.

Ubicado en la Narvarte Poniente (cerca del Metro Etiopía), este curioso establecimiento ofrece cuartos privados llenos de botellas, televisiones, electrodomésticos y hasta costales de box para ser destrozados y, así, canalizar los sentimientos negativos.

Lee también: Cuánto cuesta ver el amanecer en Xochimilco

Podrás elegir tu música favorita para machacar todo a tu paso. Al finalizar, entrarás a otro cuarto para recibir una terapia con biofrecuencias vibracionales y aromaterapia.

Abre el domingo de 12:00 p.m. a 7:00 p.m.

Paquetes desde $500 pesos por persona.

Boletos disponibles en la página de Fever.

Comida y videojuegos en la Condesa

Comer y jugar videojuegos al mismo tiempo siempre es un buen plan, y en el restaurante Taco Game no habrá papás que te regañarán, sino un espacio para divertirte mientras degustas algún platillo ‘monchoso’.

Fotos: Taco Game

Tiene sucursales en la Roma Sur, Condesa, Narvarte y Del Valle. En ellas, la mayoría de las mesas tiene una pantalla y una consola (PS5, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo 64, Super Nintendo o maquinitas arcade). La única regla para jugar es pedir algo de su menú. Hay tacos, hamburguesas, alitas, bebidas y otras delicias.

Considera que, al ordenar cualquier opción, tienes derecho a 1 hora y 30 minutos de juego. Si deseas extender la experiencia, debes consumir algo más.

Los fines de semana abren de 1:00 p.m. a las 10:00 p.m., aunque hay algunos días que el horario de cierre es hasta las 11:00 p.m.

Más información en Instagram: @tacogamemx

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters