Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Autoridades de la Ciudad de México impidieron una que se realizaría en la , y a la que se convocó a menores de edad vía redes sociales.

Personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) y de la , con apoyo de policías capitalinos, se movilizaron a una bodega ubicada en la colonia Santa María Insurgentes, donde se tenía planeado realizar un Halloween con venta de alcohol.

En la bodega ubicada en la colonia Santa María Insurgentes, se tenía planeado realizar un Halloween con venta de alcohol. Foto: Especial.
Los verificadores del INVEA corroboraron que el lugar no cumplía con las medidas necesarias en materia de protección civil ni para albergar un evento de este tipo.

Además, en una inspección al interior del inmueble se encontraron cajas y botellas de bebidas alcohólicas.

En una inspección al interior del inmueble se encontraron cajas y botellas de bebidas alcohólicas. Foto: Especial.
Por lo anterior se implementaron medidas para evitar la realización de la fiesta, informó el Instituto de Verificación Administrativa.

