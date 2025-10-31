Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Autoridades de la Ciudad de México impidieron una fiesta clandestina que se realizaría en la alcaldía Cuauhtémoc, y a la que se convocó a menores de edad vía redes sociales.

Personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) y de la Secretaría de Gobierno, con apoyo de policías capitalinos, se movilizaron a una bodega ubicada en la colonia Santa María Insurgentes, donde se tenía planeado realizar un Halloween con venta de alcohol.

En la bodega ubicada en la colonia Santa María Insurgentes, se tenía planeado realizar un Halloween con venta de alcohol. Foto: Especial.

Lee también: Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Los verificadores del INVEA corroboraron que el lugar no cumplía con las medidas necesarias en materia de protección civil ni para albergar un evento de este tipo.

Además, en una inspección al interior del inmueble se encontraron cajas y botellas de bebidas alcohólicas.

En una inspección al interior del inmueble se encontraron cajas y botellas de bebidas alcohólicas. Foto: Especial.

Por lo anterior se implementaron medidas para evitar la realización de la fiesta, informó el Instituto de Verificación Administrativa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr