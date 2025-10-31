A las 17:00 horas miles de catrinas y catrines bailarines hicieron vibrar el Zócalo capitalino, en Cuauhtémoc, para dar la bienvenida al Día de Muertos 2025 y honrar la muerte de sus seres queridos con ritmo y alegría.

A un costado de la megaofrenda monumental, la familia Pascual levantó las manos hacia el cielo y con pasos hacia adelante y hacia atrás evocaron a don Ernesto, su abuelo, a quien le prometieron nunca recordarlo triste.

“Era una persona bien bromista. Todos los que lo conocieron te lo pueden decir, y antes de morir nos dijo que si llorábamos o lo recordábamos tristes nos iba a venir a jalar las patas”, dijo su hijo Rubén Pascual.

Por ello, y para cumplir con la voluntad de su abuelo y padre, sus nietos e hijos bailaron al ritmo de cumbia, salsa, rock and roll y hasta reguetón durante la jornada de Muero por Bailar, la megaclase de baile aeróbico que organizó la Secretaría de Cultura en coordinación con Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares).

“Esto es pa' que lo baile, de ahora en adelante, esto es pa' que lo mueva de ahora en adelante”, coreaban cientos de familias disfrazadas de catrinas mientras se apoyaban de los 232 maestros de Ponte Pila distribuidos en la Plaza de la Constitución.

“¡Está buena esa coordinación!”, bromeaba Gabriela a su esposo, quien no podía hilar dos pasos seguidos sin trabarse.

Aunque no tuvo la mejor coordinación, contó que llegó desde las 15:00 horas para maquillarse de catrín. “La actitud la traigo”, señaló.

En el escenario principal, instalado del lado de la Plaza de la Constitución, desfilaron grupos de baile de Pilares de todas las alcaldías y, cada una, aseguraban, tenía su propio ritmo.

Casi a las 19:00 horas la canción La Llorona, interpretada por Ángela Aguilar, cerró la fiesta y baile de miles de catrinas y catrines que se dieron cita en la plancha del Zócalo.

“Nos encantó la clase porque es muestra de que la muerte no es algo malo”, dijo doña Citlali.