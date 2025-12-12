Inicia este viernes programa “Conduce sin Alcohol” 24 horas en CDMX; se extenderá hasta el 11 de enero de 2026

Con un despliegue de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este 12 de diciembre arrancó el programa “Conduce sin alcohol” en la CDMX, que se extenderá hasta el 11 de enero de 2026, para evitar la incidencia de accidentes de tránsito a acusa del consumo de alcohol en estas fiestas navideñas y de fin de año.

Al anunciar la puesta en marcha, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que el programa operará todos los días durante las 24 horas del día y estará instalado en las principales vialidades, así como en entradas y salidas de la Ciudad de México para prevenir accidentes en las zonas de mayor registro histórico de hechos de tránsito.

Lee también Instalarán poncha llantas en la autopista Urbana Norte; evasión del peaje ha incrementado en un 150%

“Es una visión que pone en el centro la vida, la dignidad humana, el bienestar de la población; no se busca entonces castigar por castigar, buscamos evitar tragedia, ese es el objetivo buscamos proteger a las familias”, dijo y pidió a la población celebrar estas fiestas de fin de año sin manejar si se consumen bebidas alcohólicas.

“Este programa se mantiene por su efectividad, por su rigor, sobre todo por esta capacidad que garantiza salvar vidas y es importante saber que contribuye a la seguridad vial en esta ciudad y que la seguridad vial debemos verla como una responsabilidad compartida” dijo.

Foto: Especial

Brugada Molina destacó que de 2003 a 2022, gracias a este programa se logró reducir en un 78.2% la incidencia de hechos de tránsito relacionados con el cosmumo de alcohol, en los horarios de mayor incidencia; mientras que los hechos de tránsito fatales se disminuyeron 77%, de acuerdo con datos del Inegi.

Desde el Museo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, la mandataria afirmó que se ha modernizado y profesionalizado a quienes atienden el programa, por lo que cada vez cuenta con un equipo más preparado y comprometido, además, dijo que actualmente, el 47% de quienes operan el Conduce sin Alcohol son mujeres.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dijo que los módulos estarán distribuidos en las 16 alcaldías de la CDMX, algunos en entradas y salidas de la capital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl