Ciudad de México.- En la autopista Urbana Norte se instalarán sistemas anti evasión, con el propósito de evitar que automovilistas crucen sin pagar el peaje correspondiente.

La empresa concesionaria del servicio, Aleatica, informó que el sistema, al que también se le conoce como poncha llantas, entrará en operación próximamente.

Para la autopista Urbana Norte, la instalación comenzará en el Enlace Campo Deportivo Israelita, en el sentido de norte a sur.

Aleatica dio a conocer que tan solo en el primer semestre del año, la evasión del peaje incrementó en 150% y la estrategia del sistema anti evasión busca “resguardar la seguridad e integridad física tanto de nuestros usuarios como de nuestros colaboradores”.

Lee también Prevén 7.6 mil mdp para modernizar y fortalecer a la L3

La entrada en operación de los poncha llantas será de manera gradual hasta tenerlos instalados en todos los puntos de acceso de la autopista Urbana Norte, lo que también aplicará en el Viaducto Elevado Bicentenario.

Este tipo de mecanismos han permitido disminuir en 99% la evasión del peaje, acción que representa un riesgo que puede derivar en hechos viales graves, señala la empresa concesionaria.

La autopista Urbana Norte moviliza a alrededor de 100 mil 500 autos diarios y tiene una extensión de 9.8 kilómetros que conecta el centro y el poniente de la Ciudad de México y reduce los tiempos de traslado en hasta 30%, puntualizó Aleatica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl