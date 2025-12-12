Tultepec, Méx.— En el ejido de Teyahualco ya se construye uno de los dos puentes peatonales que forman parte de las obras complementarias del Tren México-AIFA y que una vez concluido permitirá terminar de confinar ese tramo de las vías por donde circularán los trenes eléctricos.

De acuerdo con trabajadores de la obra, esta se encuentra a más de 50% y permitirá a los vecinos cruzar de la Avenida de los Doctores a la Avenida Recursos Hidráulicos, a la altura de la calle Cerrada de la Cruz.

En ambos extremos de las vías, actualmente está habilitado un paso peatonal improvisado. Del lado de avenida de los Doctores, los vecinos suben a la vía y bajan por unas escaleras de madera para llegar a Recursos Hidráulicos, donde siguen su camino a pie, en bici o abordan el transporte público.

Para cruzar lo siguen haciendo por las vías construidas que llevarán a pasajeros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en un espacio donde la malla ciclónica para confinar quedó abierto todavía.

“De este lado del ejido se le conoce como el barrio San Isidro y sigo pasando por aquí para irme a mi trabajo; el puente ya llevan poco más de un mes que empezaron a levantarlo, primero pusieron los pilares en cada lado y esta semana ya pusieron la estructura grande”, mencionó Gabriel Ortiz, habitante de la comunidad.

EL UNIVERSAL visitó la zona de obras para el puente peatonal, donde siguen trabajando soldadores sobre la avenida de los Doctores, para fijar la estructura de ascenso y descenso de personas, el cual tendrá como característica que no será mediante escaleras sino con cuatro rampas para permitir el acceso a personas con algún tipo de discapacidad.