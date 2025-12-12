El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, adelantó que la inversión contemplada para 2026, para la modernización y fortalecimiento de la infraestructura de la Línea 3 del Metro es de alrededor de 7 mil 689 millones de pesos.

“Incluye una inversión de 7 mil 689 millones de pesos para la modernización y renovación de la Línea 3 del Metro que mueve hoy en día más de un millón 100 mil usuarios diarios y el fortalecimiento de la infraestructura del sistema, incluyendo vías, escaleras eléctricas, elevadores, estaciones, entre otros”, expuso ante diputados locales.

Como parte de la mesa de trabajo con integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso capitalino para explicarles el contenido del Paquete Económico 2026, el funcionario recordó que para el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro habrá, si avalan el planteamiento, 25 mil millones de pesos, que significa un aumento de 8.7% del presupuesto.

Y en esa cifra se incluye la modernización y fortalecimiento de la infraestructura de la Línea 3.

De Botton reiteró que con la actualización del límite para obtener el subsidio al 100% del Impuesto Sobre la Tenencia Vehicular, que pasaría de 250 mil a 638 mil pesos con IVA, buscan duplicar el número de altas vehiculares en la Ciudad.

Comentó que también buscan simplificar este trámite que se hacía difícil para algunos automovilistas.

“Esto es una simplificación, de repente los temas de la depreciación y otros cálculos más complejos que se tenían que hacer volvían difícil para las personas ver si aplicaba o no aplicaba el descuento de 100% de la tenencia, ahora va a ser muy claro: a partir del valor factura esto va a ser una realidad”, dijo.

Juan Pablo de Botton apuntó que este paquete económico propone prudencia y austeridad en el ejercicio de gasto, eficiencia en la gestión del financiamiento y fortalece los ingresos para impulsar el crecimiento económico y la inversión en la Ciudad. Recordó que se espera una recaudación y un gasto de 313 mil millones de pesos.

Agregó que se continuará con la tarea de reducir las desigualdades, por lo que se destinarán 23 mil 501 millones de pesos en subsidios y programas sociales.