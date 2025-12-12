Más Información

La fuerza del que sopla esta tarde en la Ciudad de México, de más de cinco metros de altura en la esquina de Ayuntamiento y Balderas, en la colonia Centro.

La caída no causó víctimas, solo que se ubicaba en el lugar, propiedad de Héctor Hernández, así como el desprendimiento de un semáforo.

El árbol que quedó en pleno carril de Balderas, afecta el paso de vehículos en este cruce de la colonia Centro.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México arribaron al punto para atender la emergencia. Los equipos de rescate realizaron labores de corte y retiro del tronco y ramas, además de verificar que no existieran riesgos adicionales por cables energizados ni daños estructurales en negocios cercanos.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad también fue notificado para evaluar las afectaciones al tendido eléctrico y restablecer el servicio en caso de ser necesario.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas mientras se concluyen las maniobras de limpieza y se asegura la zona. El área permaneció acordonada hasta que el árbol fue retirado por completo y se verificó que no hubiera peligro para peatones y conductores.

