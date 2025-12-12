Más Información

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

Dólar rompe el piso de 18 pesos; así cotiza el tipo de cambio este viernes

Dólar rompe el piso de 18 pesos; así cotiza el tipo de cambio este viernes

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Inicia este viernes programa “Conduce sin Alcohol” 24 horas en CDMX; se extenderá hasta el 11 de enero de 2026

Inicia este viernes programa “Conduce sin Alcohol” 24 horas en CDMX; se extenderá hasta el 11 de enero de 2026

"Seguridad, lo que mas pide la feligresía a la Virgen de Guadalupe": presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

"Seguridad, lo que mas pide la feligresía a la Virgen de Guadalupe": presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

La Policía capitalina detuvo a dos sujetos presuntamente relacionados con el en contra de dos hombres, que murieron en calles de la ; los sospechosos estaban en posesión de droga.

Tras tener conocimiento del asesinato de dos jóvenes que viajaban en motocicleta sobre la avenida Vasco de Quiroga, en la , la noche del jueves 11 de diciembre, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente detectaron a un sujeto que habría atacado a las víctimas para luego subir a una motocicleta y escapar, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Policías montaron vigilancias fijas y móviles, tras lo cual localizaron a dos sujetos en el cruce de las calles Primavera y Corregidora, en la misma colonia, uno de ellos coincidía con las características del sospechoso, mientras manejaban una mochila con envoltorios, al parecer con droga.

Leer también:

Los sospechosos estaban en posesión de droga. (Foto: especial)
Los sospechosos estaban en posesión de droga. (Foto: especial)

Cuando los sujetos vieron a los policías que se acercaban, intentaron huir corriendo, pero fueron interceptados por los uniformados.

Tras una revisión les encontraron 31 dosis de marihuana, por lo que fueron detenidos y presentados ante un agente del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

De acuerdo con la SSC, uno de los detenidos, de 21 años de edad, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud, mientras que el segundo sujeto, de 42 años, presenta dos ingresos, uno por el mismo delito y otro por robo agravado y lesiones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]