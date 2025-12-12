La Policía capitalina detuvo a dos sujetos presuntamente relacionados con el ataque a tiros en contra de dos hombres, que murieron en calles de la alcaldía Álvaro Obregón; los sospechosos estaban en posesión de droga.

Tras tener conocimiento del asesinato de dos jóvenes que viajaban en motocicleta sobre la avenida Vasco de Quiroga, en la colonia Santa Fe, la noche del jueves 11 de diciembre, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente detectaron a un sujeto que habría atacado a las víctimas para luego subir a una motocicleta y escapar, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Policías montaron vigilancias fijas y móviles, tras lo cual localizaron a dos sujetos en el cruce de las calles Primavera y Corregidora, en la misma colonia, uno de ellos coincidía con las características del sospechoso, mientras manejaban una mochila con envoltorios, al parecer con droga.

Leer también: Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

Los sospechosos estaban en posesión de droga. (Foto: especial)

Cuando los sujetos vieron a los policías que se acercaban, intentaron huir corriendo, pero fueron interceptados por los uniformados.

Tras una revisión les encontraron 31 dosis de marihuana, por lo que fueron detenidos y presentados ante un agente del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

De acuerdo con la SSC, uno de los detenidos, de 21 años de edad, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud, mientras que el segundo sujeto, de 42 años, presenta dos ingresos, uno por el mismo delito y otro por robo agravado y lesiones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr