La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé máximas cálidas, así como cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde, sin lluvias para este viernes 12 de diciembre en la Ciudad de México.

Se espera viento de componente norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 25 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima que se espera es de 23°C para la tarde y la mínima de 12°C, particularmente en las primeras horas del día.

La calidad del aire en la CDMX para la mañana de este día es aceptable.

Para este viernes se prevén máximas cálidas; cielo medio #nublado con aumento de nublados por la tarde sin #lluvias.



Se recomienda estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la #SGIRPC.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/wuE1P7Tlc1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 12, 2025

