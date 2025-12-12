La mañana de este viernes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, trenes detenidos y saturación en distintas líneas, lo que generó múltiples quejas en redes sociales por la lentitud de los recorridos y la falta de unidades en circulación.

En la Línea A, pasajeros denunciaron demoras considerables: “10 min y no pasa tren en Los Reyes línea A!!!!”, además de que otros afirmaron: “Llevamos 7 min en La Paz y no llega metro, ¿qué pasa?”.

El STC respondió que “se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar revisión a un tren”.

En la Línea B, los usuarios reportaron avance irregular pese a la baja afluencia: “¿Por qué la Línea B va haciendo base si no hay afluencia de gente???? Está tardando mucho ” y “Línea B lenta con dirección Buenavista, retraso 10 minutos, no hay gente y aún así los del metro tomando su tiempo”.

Lee también Lleva puente peatonal de Teyahualco 50% de avance

Al respecto, el STC señaló que “al momento la Línea B no presenta averías, únicamente afluencia de la hora”.

En la Línea 8, el servicio permaneció detenido en varias estaciones, de acuerdo con las quejas: “Cámara L8 deja de hacer base en cada estación, ¡ya vámonos!”, “Línea 8 se para en cada estación ¿Piensan que tenemos todo el tiempo del mundo o qué?” y “La ocho tiene retraso, el tren ya tiene rato parado”.

La autoridad informó que “se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

En la Línea 3, los reportes describieron el servicio como colapsado: “Línea tres está colapsando, trayecto lento de Indios a La Raza, vamos para 20 mins, sumado a que tardamos cuarenta mins en abordar; de Indios Verdes a Universidad la hora cumplida en tan solo tres estaciones, van a una velocidad como de 5 km por hora”; otros usuarios pidieron más trenes: “¿Pueden mandar un vacío a Guerrero de la 3? Ya mandan puro semivacío nada más”.

En la Línea 7, los usuarios reportaron lentitud persistente durante el recorrido: “Muevan el metro de L7, Refinería va muy lento”, mientras que el avance irregular complicó el tránsito en horas de la mañana.

En la Línea 12, los pasajeros reportaron detenciones repentinas pese a que el avance era fluido: “¿Por qué se detuvo tren dirección Mixcoac en estación San Andrés??? Si iba a buen ritmo” y “Tren detenido en estación San Andrés Tomatlán L12 dirección Mixcoac”, además, señalaron que “Línea 12, detenida en Tomatlán. Iba bien y no va llena”, lo que generó incertidumbre entre los usuarios.

En la Línea 9 también se registraron retrasos en la terminal: “En estación terminal Tacubaya de Línea 9, lento el avance y saturando el andén de trenes y usuarios”, señalaron pasajeros ante la alta concentración de personas.

afcl