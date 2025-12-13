El Sistema de Transporte Colectivo, a través de sus trabajadores de Protección Civil y Centro de Transferencia Canina (CTC), coordinaron acciones para salvaguardar la vida de una perrita, quien fue hallada herida en el pasillo de enlace de la estación Pantitlán Línea A, hacia Línea 1.

Alrededor de las 6:30 horas del pasado miércoles, usuarios en redes sociales y personal del Metro en la estación reportaron al área de un perro herido y con derramamiento de sangre. Presuntamente, el animal ingresó herido desde la zona exterior de la estación y se alojó en el pasillo.

El metro destacó que la perrita Mila no será integrada al programa de adopciones del CTC, ya que se levantó una denuncia por maltrato animal ante las autoridades competentes, con el fin de iniciar la investigación correspondiente y establecer responsabilidades.

Explicó que ante el hallazgo de forma inmediata se coordinó el arribo de personal de Protección Civil, quienes, al detectar la herida, en la extremidad izquierda, realizaron la asepsia de la herida y aplicaron un vendaje para control de hemorragia.

La perrita fue trasladada al CTC, donde recibió atención veterinaria inmediata y fue intervenida quirúrgicamente. Se localizó un fragmento de vidrio incrustado en la herida, lo que permite inferir que la agresión fue ocasionada con una botella rota.

El STC expuso que la perrita, ahora nombrada Mila, debido a que su supervivencia representa un verdadero milagro, se encuentra en recuperación. "Aunque muestra mayor ánimo, su estado continúa siendo delicado, por lo que permanecerá bajo observación".

El Metro refrendó su compromiso con el bienestar animal y recuerda que el CTC brinda atención, resguardo y canalización responsable a los animales que son encontrados en la red.

