El director del Metro, Adrián Rubalcava, adelantó que la propuesta del Sistema de Transporte Colectivo (STC) es construir de manera elevada el tramo de La Paz, Los Reyes y Santa Marta de la Línea A para erradicar las afectaciones que presenta en temporada de lluvias.

En conferencia, informó que las obras se llevarán a cabo a finales de 2026, con presupuesto del orden federal. Además de acciones que ejecutará el municipio de Los Reyes La Paz en materia de drenaje, que también tendrá recursos federales.

El director del Metro explicó que las inundaciones registradas este año en la Línea A son ocasionadas por los problemas que tiene el drenaje del municipio mexiquense.

“¿Qué es lo que nos está provocando la inundación? La falta de drenaje en los municipios aledaños, en concreto en el municipio de La Paz. Y el escurrimiento que tenemos de Iztapalapa y que recae justamente en ese punto donde está el municipio de La Paz”, dijo.

“¿Qué se está planteando este año? Entiendo que el gobierno federal va a aportar recursos suficientes para dos temas. El primero es poder generar una rehabilitación y generar un drenaje para el municipio. Y la otra, el planteamiento que hace el Metro es ese tramo, tratar de hacerlo un tramo elevado, con la finalidad de que independientemente si hay afectaciones por parte del municipio o no, el sistema no se detenga”, abundó.

Rubalcava Suárez mencionó que el impacto de afectaciones que tiene el Metro a partir de las inundaciones en dicha línea asciende a más de 30 millones de pesos por cada cierre.

“Para nosotros es un gasto que está impactando de manera negativa. La propuesta que hacemos nosotros como Metro es que nos permitan poner ese pequeño tramo como un tramo elevado. ¿Qué tramo sería? Justamente lo que se inunda ahí donde está el municipio de Reyes, La Paz”, detalló.

El director del Metro informó que se valora que no haya cierres permanentes de la Línea 3 durante los trabajos que iniciarían a finales del próximo año.