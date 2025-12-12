Más Información

Diseñador detrás de la chamarra de "El Chapo" habla sobre la polémica prenda: "mi trabajo no glorifica a nadie"

Diseñador detrás de la chamarra de "El Chapo" habla sobre la polémica prenda: "mi trabajo no glorifica a nadie"

¿Qué son los perritos peregrinos y por qué son tendencia este 12 de diciembre?

¿Qué son los perritos peregrinos y por qué son tendencia este 12 de diciembre?

Cinemex lanza peluches coleccionables de Bob Esponja, la película: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlos?

Cinemex lanza peluches coleccionables de Bob Esponja, la película: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlos?

Descubre los beneficios de la mezcla de bicarbonato con romero

Descubre los beneficios de la mezcla de bicarbonato con romero

¿Cómo proteger tu hogar de robos durante las vacaciones de diciembre?

¿Cómo proteger tu hogar de robos durante las vacaciones de diciembre?

Cada 12 de diciembre millones de personas se dirigen al Cerro del Tepeyac para festejar el cumpleaños de la .

Esta tradición, histórica para México, no solo es un reflejo de la profunda fe que se resguarda en los corazones de los mexicanos, sino de la solidaridad del pueblo, pues año con año, cientos de personas se suman a las peregrinaciones donando comida, bebidas y otros servicios para quienes visitan a la Virgen.

No obstante, el paso de los peregrinos por la Ciudad de México también deja una serie de problemas, como el abandono de cientos de perritos peregrinos en la capital.

Lee también

Este 12 de diciembre ya se han reportado los primeros casos de perritos peregrinos abandonados en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Foto: AGATAN
Este 12 de diciembre ya se han reportado los primeros casos de perritos peregrinos abandonados en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Foto: AGATAN

¿Qué son los perritos peregrinos?

Con el paso de los años se le ha llamado "perritos peregrinos" a las mascotas de las personas que visitan la capital con motivo de la celebración Guadalupana y que a propósito o accidentalmente, son abandonados en la ciudad tras el regreso de sus dueños a sus localidades; así como a aquellos lomitos que se unen a las peregrinaciones en busca de comida, compañía o afecto.

¿Por qué son tendencia los perritos peregrinos este 12 de diciembre?

Iniciada la celebración a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, ya se han reportado los primeros casos de perritos peregrinos abandonados en las inmediaciones de la Basílica.

Lee también

Atención brindada a perritos peregrinos por parte de la AGATAN. Foto: AGATAN
Atención brindada a perritos peregrinos por parte de la AGATAN. Foto: AGATAN

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención Animal de la capital, ha desplegado a especialistas para llevar a cabo jornadas de salud y chequeo a estos perritos.

El "Operativo Perrito Peregrino" busca brindar ayuda a los perros que se integran a las excursiones guadalupanas, ya sea porque acompañan a sus dueños o porque se acercan a los grupos en busca de comida, calor o afecto.

Ana Villagrán, directora general de la agencia, explicó que en las grandes peregrinaciones es común ver a personas caminar con sus mascotas, pero también a animales que quedan sin dueño o que son abandonados.

¿Cómo puedo ayudar a los perritos peregrinos?

El operativo estará activo del 8 al 13 de diciembre y la agencia informó que la ciudadanía puede sumarse:

  • Ofreciendo hogares temporales.
  • Acompañando en las rutas de madrugada.
  • Donando alimentos para su atención nocturna y posterior cuidado.
  • Apoyando en el traslado de los animales a espacios resguardados.
  • Colaborando en la promoción para encontrar familias definitivas.
  • Ayudando con el paseo de los perritos mientras permanecen en resguardo.

*Con información de Arantxa Meave.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]