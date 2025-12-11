Investigan a youtuber RossCreations por maltrato animal contra tlacuache en Florida

El creador de contenido estadounidense, Charles Ross, mejor conocido por su canal "RossCreations", al que sube material de bromas, se encuentra envuelto en una polémica, luego de publicar un video lanzando con una catapulta a un tlacuache en Florida.

El video fue publicado por Ross el pasado 30 de noviembre, sin embargo, tras recibir una ola de críticas, el creador lo eliminó.

En el contenido, Ross reaccionaba al ver las imágenes tomadas por la noche de cómo un tlacuache entra a una trampa que construyó, para ser catapultado al aire y posteriormente caer al piso.

Las imágenes muestran al tlacuache azotar duramente al piso y alejarse lentamente, sin embargo, se desconoce si el animal sobrevivió.

Tlacuache (Didelphis virginiana). Foto: Manuel Zaragoza/Conanp

Autoridades de Florida investigan a RossCreations por maltrato animal

El video, que rápidamente se volvió viral, generó gran polémica en las plataformas sociodigitales, ganándose el rechazo de millones de usuarios e incluso las críticas de otros creadores de contenido.

De acuerdo con el medio estadounidense, TMZ, RossCreations ya se encuentra bajo el radar de las autoridades de su estado natal, Florida.

Asimismo, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) ha afirmado que están al tanto del video y que ya se encuentran trabajando con la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Sarasota en una investigación.

Esta polémica ha reunido firmas para que se tomen acciones en contra del creador de contenido. Foto: TMZ

De acuerdo con TMZ, la FWC se toma muy en serio las violaciones a la vida silvestre y mantiene su compromiso con la protección de la fauna de Florida.

Charles Ross cuenta con más de 5 millones 680 mil suscriptores en su canal de vlogs y más de 2 millones en su cuenta oficial de Instagram; sin embargo, a partir del video viral, calificado como maltrato y violencia animal, el creador ha perdido algunos seguidores.

De igual manera, el cruel contenido de Ross ha generado todo un movimiento en redes sociales, donde usuarios suben videos o imágenes de tlacuaches con frases como "este es el mismo animal que RossCreations creyó que no era digno de compasión", volviendo el tema una polémica aún más viral.

@krabbykat I have a really soft spot for opossums. This sweet mom had her babies in my garage, and when I realized they were still inside, I opened the vent and watched her carefully gather each one onto her back. They’re gentle, devoted creatures just trying to exist. ♬ not a lot, just forever - Adrianne Lenker

