Tras días de especulaciones sobre el lanzamiento del primer adelanto de "Supergirl", la espera ha terminado, pues DC Studios y Warner Bros. Pictures lanzaron el primer tráiler de la nueva película.

Producida por James Gunn y Peter Safran, dirigida por Craig Gillespie, escrita por Ana Nogueira y protagonizada por la actriz australiana, Milly Alcock, "Supergirl" se ha posicionado como uno de los estrenos más esperados del próximo año.

Esta siguiente entrega del Universo de DC promete mostrar a una superheroína llena de defectos, realista y que resulta familiar para millones de espectadores.

Desde hace un tiempo ya se sabe quién será la protagonista que representará a Kara Zor-El/Supergirl y es la actriz Milly Alcock.

¿Qué se puede esperar de Supergirl?

El primer tráiler de "Supergirl" ha revelado a Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock, como un nuevo tipo de heroína "imperfecta", el opuesto total a su famoso primo, Superman.

El avance de la película nos muestra a Kara celebrando su cumpleaños número 23 en un bar espacial. Tras conocer a Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena que busca vengar la muerte de su padre, Kara se embarcará en una aventura de justicia y venganza contra el villano Krem of the Yellow Hills.

Esta película mezclará ciencia ficción, acción y drama emocional, mientras se explora la compleja personalidad de la superheroína.

Krypto, el superperro, también tiene una presencia notable en el tráiler y aportará conexión con Superman, siendo un personaje importante dentro de la trama.

Póster oficial de Supergirl. Foto: X James Gunn

¿Cuándo se estrenará Supergirl en México?

Supergirl llegará a las salas de cine a nivel internacional el próximo 26 de junio.

En México y otros países latinoamericanos el estreno se dará desde el 25 de junio de 2026, y ya se espera que sea una de las películas más sonadas del próximo verano.

