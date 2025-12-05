Marvel anuncia reestreno en cines de Avengers: Endgame: ¿llegará a México?

El reconocido estudio de cine y televisión estadounidense, Marvel Studios, que produce películas y series basadas en personajes de Marvel Comics ha anunciado que reestrenarán su taquillera cinta "Avengers: Endgame" (2019), en cines.

El estudio, conocido por crear el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), una franquicia multimedia que incluye películas, series de televisión, cortometrajes y cómics interconectados; dio a conocer la noticia este 5 de diciembre a través de sus canales digitales oficiales.

La película, secuela de "Avengers: Infinity War" (2018), regresará a la pantalla grande en septiembre de 2026, con el objetivo de preparar a los fans de la franquicia para la llegada de "Avengers: Doomsday", cuyo gran estreno está programado para el 18 de diciembre del próximo año.

Lee también Netflix se queda con HBO Max: las películas y series que adquiere tras comprar Warner Bros Discovery

Avengers: Endgame — Back in theaters, September 2026. pic.twitter.com/PRmW9pEAxm — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 5, 2025

¿"Avengers: Endgame" se reestrenará en México?

Aunque el estudio cinematográfico no ha confirmado en qué países tendrá su reestreno "Avengers: Endgame", se espera que regrese a las salas de cine a nivel mundial, pues formará parte de la estrategia para el lanzamiento de "Avengers: Doomsday".

En México puede esperarse que la hasta ahora, segunda película más taquillera de la historia, haga su reaparición en las salas de Cinépolis y Cinemex, sin embargo, quedamos a la espera de la confirmación por parte de los estudios o las cadenas mexicanas.

"Avengers: Endgame" se posicionó como uno de los estrenos más esperados del 2019 y recaudó 2 mil 799 millones de dólares, posicionándose únicamente detrás de Avatar (2009) en la lista de cintas más taquilleras en la historia del cine.

Lee también Lanzan primer tráiler de nueva serie de "Malcom el de en medio" y causa furor en redes

Póster Avengers: Endgame. Foto: Marvel

Este largometraje, junto con "Spider-Man: Lejos de casa" (2019), puso fin a la Saga del Infinito del universo de Marvel.

Con esta secuela de Avengers, los hermanos Russo -directores de la película- cerraron exitosamente la narrativa de los superhéroes en la que Thanos es el antagonista.

También te intereserá:

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

Navidad 2025: las mejores películas navideñas que puedes ver en Netflix

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu