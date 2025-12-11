Brozo y Loret se “cuelan” a celebración de la 4T en el Zócalo; llaman “carrito de tamales” a Farmacias del Bienestar

En su más reciente video para Latinus, los comunicadores Víctor Trujillo (Brozo) y Carlos Loret de Mola realizaron un análisis sobre el mitin del 7 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Este evento, que conmemoraba los 7 años de la 4T, fue descrito por los periodistas como una muestra de fuerza política más que una celebración genuina de los logros de Morena.

Brozo y Loret se “cuelan” a celebración de la 4T en el Zócalo. Foto: Captura de pantalla

Según Brozo y Loret, el evento estuvo marcado por una movilización forzada, orquestada por los aliados de Morena, incluidos gobernadores, sindicatos y funcionarios.

"¿Tú crees que la gente vino por su propia voluntad? No. Vienen por las cuotas que les han dado", dijeron, apuntando directamente a la intervención de figuras como Pedro Aces y Delfina Gómez en la movilización.

La caída del apoyo popular y la centralización del poder

Brozo también comparó este evento con las concentraciones que se vivieron durante la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018. En su lectura, el mitin del 7 de diciembre evidenció un cambio en el panorama político: el apoyo popular que antes era espontáneo ahora parecía estar siendo dirigido desde el aparato estatal.

En 2018, argumentó, las movilizaciones fueron un claro reflejo de un respaldo popular genuino, mientras que hoy el control político se ha apoderado de la movilización.

Aunado a ello, otro punto que destacaron fue la creciente tensión en el círculo cercano de Claudia Sheinbaum. Según Loret, fuentes cercanas al gobierno describen a la mandataria como “molesta” y “fuera de balance”, especialmente al cumplirse su primer año de gobierno sin resultados tangibles en áreas como seguridad, economía y corrupción.

El coche bomba en Michoacán

Sin embargo no fue lo único, ya que su análisis también tocó uno de los incidentes más recientes: la explosión del coche bomba en Michoacán. Los periodistas criticaron la forma en que el gobierno cambió su versión, al catalogarlo como un vehículo que transportaba explosivos, minimizando su carácter de atentado terrorista.

Brozo y Loret se “cuelan” a celebración de la 4T en el Zócalo. Foto: Captura de pantalla

La destitución de Alejandro Gertz Manero

Otro tema importante en la grabación fue la destitución de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República. Brozo y Loret coincidieron en que su salida fue un mensaje claro de control político por parte del gobierno.

Según los comunicadores, aunque Gertz Manero no era completamente independiente, mantenía ciertos márgenes de autonomía que generaron incomodidad tras investigaciones que afectaron a personajes cercanos a AMLO.

Crítica a la Farmacia del Bienestar y al sistema de salud

Asimismo, uno de los momentos más irónicos fue la visita a una simulada Farmacia del Bienestar, donde parodiaron las promesas incumplidas del gobierno en materia de salud, la falta de medicamentos, y el fracaso de la megafarmacia.

"Qué bueno que trajiste la Farmacia del Bienestar para que podamos todos pues aprender (...) porque es el nuevo modelo. Ya hay 500 en el Estado de México, entonces ya funciona el médico casa por casa. Entonces para que no tengas que salir de tu casa, el médico te lleva con su chalequito guinda la receta, nos lo dijo la presidenta, yo a la presidenta le creo todo", agregaron.

Brozo y Loret se “cuelan” a celebración de la 4T en el Zócalo. Foto: Captura de pantalla

Miss Universo y la corrupción política

Para finalizar, los periodistas criticaron la controversia en torno a Miss Universo, señalando intereses políticos detrás del certamen y la intervención del gobierno al incorporar como testigo protegido a un empresario vinculado al concurso.

Cuestionaron también el impacto de estas decisiones en la credibilidad del certamen y señalaron que “no hay miembro de la transformación que no se haya beneficiado” de su cercanía con el poder.

