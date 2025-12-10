Registro Nacional de Infieles: ¿qué es, cómo funciona y por qué se volvió viral en Latinoamérica?

Las relaciones afectivas han cambiado profundamente en los últimos años. Diversos estudios señalan que la infidelidad suele surgir cuando se rompe un acuerdo emocional o sexual entre dos personas que mantienen una relación estable.

Factores como la falta de comunicación, la insatisfacción emocional o el deseo de experiencias fuera del vínculo principal explican parte del fenómeno. En este contexto, el llamado Registro Nacional de Infieles surgió como una iniciativa inesperada en Perú y rápidamente escaló hasta convertirse en un fenómeno viral en toda Latinoamérica.

Lo que comenzó como una simple hoja de cálculo compartida entre usuarios terminó transformándose en una página consultada por miles de personas curiosas por verificar si el nombre de alguien cercano se encontraba entre las listas.

Señales reveladoras de infidelidad en una relación de pareja. Fuente: Freepik.

¿Qué es y por qué llamó tanto la atención?

La propuesta inicial se basó en recopilar, mediante una lista elaborada por un grupo de usuarios, los nombres de personas que presuntamente habían sido infieles. Con el tiempo, esta idea se convirtió en una plataforma abierta donde cualquiera puede revisar o publicar historias.

El sitio aclara desde el inicio que la totalidad del contenido es ficticia y con fines recreativos, una advertencia que busca prevenir difamación y evitar conflictos legales. No obstante, en redes sociales se ha sugerido que esta aclaración podría funcionar como un mecanismo de protección para los administradores, mientras que algunos usuarios afirman que ciertos relatos podrían estar basados en hechos reales.

Las reglas de uso son explícitas. Solo pueden ingresar mayores de 18 años para proteger a menores de edad y evitar su exposición a contenido sensible. También se establece una política de cero tolerancia al acoso y la prohibición absoluta de divulgar información médica o datos personales identificables. Además, los usuarios deben asumir la responsabilidad por lo que publican, ya que la plataforma no verifica identidades ni solicita documentos, y ofrece un derecho al olvido para quienes deseen eliminar información previamente publicada. El anonimato está garantizado.

Foto: Captura de pantalla

¿Cómo funciona la plataforma y cómo se volvió global?

El sitio cuenta con una interfaz similar a la que ofrecen redes sociales como X. Las publicaciones aparecen en recuadros donde se muestran datos básicos como edad y lugar del usuario que relata la experiencia. El contenido puede filtrarse por historias recientes, populares o antiguas. Existe también un apartado de historias destacadas, que concentra las experiencias con mayor interacción.

En la parte superior se ubica un buscador que permite introducir el nombre de la persona de interés. Los resultados muestran únicamente información parcial para preservar cierto nivel de privacidad, aunque la posibilidad de aparecer en la plataforma ha generado debate sobre reputación digital y riesgos legales. Justo debajo de ese espacio se encuentra la opción para redactar una nueva anécdota con hasta 500 caracteres, acompañada de datos como nombre, edad, género, ocupación y, si el usuario lo desea, imágenes como presuntas pruebas. La publicación se mantiene completamente anónima.

Si bien el Registro no es oficial ni pertenece a ninguna institución gubernamental, su expansión hacia países como México se explica por el interés creciente en las relaciones amorosas contemporánea.

