Pensión Bienestar 2026: motivos por los que un adulto mayor podría quedarse sin su apoyo el próximo año

Cometa 3I/ATLAS: ¿cuándo pasará cerca de la Tierra? NASA responde

Ventaneando le entra a la política; conductores critican celebración de la 4T en Zócalo de CDMX

Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas especiales de HOY, 9 de diciembre

Hermana de Mercedes Roa revela estado de salud de la influencer: "en cuanto esté disponible les dará noticias"

La se mantuvo en 2025 como uno de los programas más importantes para las personas adultas mayores en México, ofreciendo depósitos bimestrales de 6,200 pesos para contribuir a su bienestar y asegurar una etapa de vida más tranquila.

No obstante, aunque el beneficio está garantizado para quienes cumplen con los requisitos, hay situaciones que pueden provocar que el pago se detenga temporalmente o incluso que el beneficiario sea dado de baja del programa de manera definitiva.

Motivos por los que un adulto mayor podría quedarse sin su apoyo

De acuerdo con el existen tres motivos por los que un adulto mayor puede quedarse sin su apoyo en 2026, los cuales son:

  1. Retención: el primer aviso

Es una medida preventiva que consiste en detener los depósitos mientras se revisa algún problema detectado en el expediente del beneficiario. No es una sanción definitiva, pero sí un aviso de que algo debe corregirse.

Las principales razones por las que se aplica son:

  • Documentación irregular o no coincidente.
  • Registros duplicados, donde se congela el expediente más reciente.
  • Tarjetas o documentos de cobro manipulados.
  • No localizar al beneficiario o a su auxiliar en visitas programadas.
  • Cobros duplicados, intencionados o no.
  • No acudir por la tarjeta en el periodo indicado.
  • Datos personales desactualizados, especialmente en RENAPO.
  • Incumplir alguna regla de operación del programa.
  • No cobrar dos pagos seguidos cuando estos se entregan en efectivo.
  1. Suspensión: cuando la situación no se aclara

Si las inconsistencias que causaron la retención no se resuelven en dos periodos consecutivos, el apoyo pasa a estado de suspensión.Esto significa que el beneficiario queda fuera del padrón activo hasta que se presente y regularice su información.

  1. Baja definitiva: cuando el apoyo se pierde por completo

En los casos más graves o cuando un beneficiario no atiende la suspensión prolongada, se procede a la baja definitiva del programa.

Las razones pueden ser:

  • Que la CURP aparezca con estatus de defunción.
  • Fallecimiento del beneficiario.
  • Problemas serios con los documentos de identidad.
  • Duplicidad confirmada en los registros.
  • Irregularidades mayores en el medio de cobro.
  • No ser localizado durante las verificaciones.
  • No acudir a recibir la tarjeta asignada.
  • Información personal incorrecta o no actualizada.
  • Violar las reglas oficiales del programa.
  • Realizar cobros simultáneos.
  • Solicitar la baja voluntaria.
  • Vivir permanentemente en el extranjero.

