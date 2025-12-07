Más Información

¿Qué es la “regla de 3” que volvió a cumplirse tras la muerte de Eduardo Manzano?

Marianne Gonzaga exige justicia por la custodia de su hija: “el sistema no escucha a las mujeres”

De perro robótico con rostro de Musk a obra creada en 5 mil días: así es el trabajo del artista del momento, Beeple

¿Para qué sirve limpiar la entrada de una casa con vinagre? Conoce los beneficios

¿Cómo eliminar el olor a humedad de la ropa? Descubre el truco infalible

El mundo del espectáculo despidió el pasado 5 de diciembre a , uno de los comediantes más influyentes de la televisión mexicana.

Eduardo Manzano falleció a los 87 años.Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Reconocido por su trayectoria en Los Polivoces y por su característico sentido del humor, Manzano falleció a los 87 años. Según informó su hijo, éste murió mientras dormía debido a un paro respiratorio.

Eduardo Manzano falleció a los 87 años. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Tras confirmarse su muerte, comenzó a circular nuevamente una creencia muy arraigada entre los usuarios: la llamada “regla de 3”, una teoría que sostiene que los fallecimientos de celebridades suelen ocurrir en grupos de tres dentro de un periodo corto, generalmente de una semana.

Las otras muertes que alimentaron el debate

El primer fallecimiento que se relacionó con esta idea fue el de Conrado Osorio, ocurrido el pasado 27 de noviembre. El actor de telenovelas tenía 49 años y enfrentaba cáncer de colon, enfermedad que le arrebató la vida.

Conrado Osorio falleció a los 49 años. Foto: Redes sociales
El segundo caso fue el de Fernando Meza, actor de doblaje. Su muerte se confirmó el 2 de diciembre a través de la Asociación Nacional de Intérpretes. También tenía 49 años y su partida generó varios mensajes de colegas y fans que destacaron su talento y aportes en la locución.

Fernando Meza, actor de doblaje y cofundador de Huevocartoon, falleció a los 49 años. Foto: Redes sociales
Con estas dos muertes y el posterior fallecimiento de Manzano, muchas personas comenzaron a señalar nuevamente que la “regla de 3” se había cumplido una vez más, lo que revivió el debate en redes sociales.

¿Es real la “regla de 3” o solo una coincidencia?

Aunque suele mencionarse cada vez que ocurren muertes cercanas entre celebridades, la “regla de 3” no tiene fundamento científico ni estadístico. No existe ningún estudio que demuestre que las defunciones de celebridades sigan un patrón repetitivo o predecible.

Su origen está más relacionado con la percepción humana. Cuando fallecen figuras públicas, la cobertura mediática es constante, lo que hace que las personas estén más atentas a noticias similares. Eso provoca que, si dos muertes ocurren en poco tiempo, la aparición de una tercera parezca confirmar una supuesta tendencia.

