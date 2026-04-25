Adiós al mal olor: el sencillo truco del frasco con carbón y vinagre que debes probar

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En distintos hogares se ha extendido el uso de para el control de olores, con el objetivo de evitar productos de limpieza con componentes químicos.

Entre estas prácticas se encuentra la combinación de carbón activado y vinagre blanco en un mismo recipiente.

La práctica consiste en colocar carbón activado junto con vinagre blanco dentro de un frasco. Esta mezcla se ha incorporado en rutinas domésticas como un método para reducir olores en espacios cerrados del hogar.

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Esta es una alternativa casera para controlar los olores. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
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Funcionamiento de la combinación

El carbón activado cuenta con una estructura porosa que permite la retención de partículas presentes en el aire. Este material puede absorber olores, gases y humedad, y su funcionamiento se relaciona con el principio utilizado en algunos sistemas de filtración de agua.

El vinagre blanco actúa sobre microorganismos como bacterias y hongos que están asociados a la generación de malos olores. También contribuye a la neutralización de ciertos compuestos presentes en el ambiente.

La combinación de ambos elementos en un frasco se utiliza para disminuir olores en espacios como el baño, la cocina, la heladera y otras áreas del hogar.

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Vinagre blanco. Foto: Freepik
Vinagre blanco. Foto: Freepik

Motivos de uso en el hogar

El uso de este método se asocia principalmente a su bajo costo y a la reutilización de envases domésticos como frascos de conservas o mermeladas. También se utiliza como alternativa frente a ambientadores o fragancias artificiales.

Preparación y ubicaciones de uso

Para su preparación se coloca carbón activado dentro de un frasco y se cubre con vinagre blanco hasta que quede completamente sumergido.

Los lugares donde se ubica con mayor frecuencia son:

  • 1. En el baño
  • 2. Junto al basurero
  • 3. En el clóset
  • 4. En zapateros
  • 5. En lavaderos

Aunque no actúa como desinfectante, este método se utiliza para el control de olores en espacios específicos del hogar.

Esta mezcla ayudará a mantener tu baño fresco y sin malos olores. Foto: Unsplash
Esta mezcla ayudará a mantener tu baño fresco y sin malos olores. Foto: Unsplash

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y un editor.

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