Hija de Shanik Berman se disculpa tras decir que “deberías pagar para trabajar”: pide no laborar gratis

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿cuál es la fecha límite para registrarte durante diciembre?

Fenómeno "La Niña": ¿qué es y qué efectos tendrá durante la temporada de frío?

Desde Lala hasta Bachoco: marcas se suman al trend del vaso Bearista de Starbucks

McDonald's lanza figuras coleccionables de Friends: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlas?

La se encuentra en la última etapa de registros del 2025 y, durante este periodo mujeres a partir de los 60 años cumplidos podrán sumarse a la lista de beneficiarias.

Este programa social va enfocado a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores y está impulsado por el Gobierno de México, otorgando a las beneficiarias un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales que es distribuido por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Asimismo, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, exhortó a las mujeres de 60 a 64 años, y a las personas adultas mayores de 65 años a acudir a los Módulos de Bienestar donde brindan atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde para su .

La Pensión Mujeres Bienestar que beneficia a mujeres de 63 y 64 años de edad Foto: Cuartoscuro
¿Cuál es la fecha límite para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar?

El registro para la Pensión Mujeres con Bienestar se realiza de forma presencial y estará disponible del 1 al 13 de diciembre en los módulos ubicados en toda la república.

Para conocer la ubicación de los módulos que hay en tu ciudad y conocer la fecha de registro según la inicial del primer apellido, ingresa a la página: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

La pensión Mujeres Bienestar otorga a las beneficiarias un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales . Foto: Banco del Bienestar
Requisitos para tramitar la Pensión Mujeres Bienestar

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional o credencial del Inapam)
  • CURP (Impresión reciente)
  • Acta de nacimiento (Legible)
  • Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)

