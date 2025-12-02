Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿cuál es la fecha límite para registrarte durante diciembre?

Más Información
La Pensión Mujeres Bienestar se encuentra en la última etapa de registros del 2025 y, durante este periodo mujeres a partir de los 60 años cumplidos podrán sumarse a la lista de beneficiarias.
Este programa social va enfocado a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores y está impulsado por el Gobierno de México, otorgando a las beneficiarias un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales que es distribuido por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar.
Asimismo, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, exhortó a las mujeres de 60 a 64 años, y a las personas adultas mayores de 65 años a acudir a los Módulos de Bienestar donde brindan atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde para su registro.
¿Cuál es la fecha límite para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar?
El registro para la Pensión Mujeres con Bienestar se realiza de forma presencial y estará disponible del 1 al 13 de diciembre en los módulos ubicados en toda la república.
Para conocer la ubicación de los módulos que hay en tu ciudad y conocer la fecha de registro según la inicial del primer apellido, ingresa a la página: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/
Requisitos para tramitar la Pensión Mujeres Bienestar
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional o credencial del Inapam)
- CURP (Impresión reciente)
- Acta de nacimiento (Legible)
- Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
- Teléfono de contacto (celular y de casa)
