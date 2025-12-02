Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿cuál es la fecha límite para registrarte durante diciembre?

La Pensión Mujeres Bienestar se encuentra en la última etapa de registros del 2025 y, durante este periodo mujeres a partir de los 60 años cumplidos podrán sumarse a la lista de beneficiarias.

Este programa social va enfocado a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores y está impulsado por el Gobierno de México, otorgando a las beneficiarias un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales que es distribuido por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Asimismo, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, exhortó a las mujeres de 60 a 64 años, y a las personas adultas mayores de 65 años a acudir a los Módulos de Bienestar donde brindan atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde para su registro.

Leer también: McDonald's lanza figuras coleccionables de Friends: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlas?

La Pensión Mujeres Bienestar que beneficia a mujeres de 63 y 64 años de edad Foto: Cuartoscuro

¿Cuál es la fecha límite para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar?

El registro para la Pensión Mujeres con Bienestar se realiza de forma presencial y estará disponible del 1 al 13 de diciembre en los módulos ubicados en toda la república.

Para conocer la ubicación de los módulos que hay en tu ciudad y conocer la fecha de registro según la inicial del primer apellido, ingresa a la página: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

Leer también: El truco para secar la ropa rápido en temporada de frío

La pensión Mujeres Bienestar otorga a las beneficiarias un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales . Foto: Banco del Bienestar

Requisitos para tramitar la Pensión Mujeres Bienestar

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional o credencial del Inapam)

oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional o credencial del Inapam) CURP (Impresión reciente)

(Impresión reciente) Acta de nacimiento (Legible)

(Legible) Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

(No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial) Teléfono de contacto (celular y de casa)

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs