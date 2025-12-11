Kim Kardashian anuncia colaboración con Fortnite: así luce el skin de la socialité

El pasado miércoles 10 de diciembre las cuentas oficiales de Fortnite confirmaron su nueva colaboración con Kim Kardashian.

La famosa influencer, empresaria y socialité estadounidense hará su debut en la plataforma del reconocido videojuego el próximo 13 de diciembre, fecha a partir de la cual las y los usuarios podrán adquirir el 'skin' de Kardashian.

Con este lanzamiento los jugadores podrán convertir a su personaje en la exitosa modelo para llegar al campo de batalla con elegancia y estilo.

¿Cómo luce el 'skin' de Kim Kardashian?

El personaje de Kim Kardashian para Fortnite es una mezcla de las diversas estéticas de la influencer. Se combina su personalidad empresarial con algunos de sus momentos más épicos dentro del mundo de la moda.

Su skin principal incluye un bodysuit de material que parece piel negro, con unos elegantes guantes, asimismo, cuenta con un outfit alternativo, en el que se ve a la socialité portar uno de sus icónicos abrigos largos.

Los jugadores tendrán la opción de escoger entre más de 25 variantes, las cuales sirven como referencia directa a la marca de la empresaria, Skims.

Skin de Kim Kardashian para Fortnite. Foto: Instagram Kim Kardashian

En los previews de la nueva colaboración, entre Fortnite y Kardashian, también se pueden apreciar imágenes alusivas al estilo de vida por el cual es conocida la influencer.

Uno de los clips que más ha llamado la atención de los internautas es un guiño directo a la célebre portada de la revista estadounidense PAPER, de 2014, de Kim con la botella y el vaso de champagne.

