Zacatecas.- Tras viralizarse un video donde se muestran los cuerpos de varios perritos en situación de calle que fueron asesinados a balazos presuntamente por policías del municipio de Juchipila, activistas levantaron la voz para exigir a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas que investigue y se sancione a las autoridades responsables.

El video que se viralizó fue grabado por una mujer y se le escucha llorando, mientras muestra a los perros asesinados y refiere que esta acción fue por órdenes del presidente municipal, José María Castro Félix.

En el relato se escucha el enojo e impotencia de la mujer al encontrar acribillados a los perritos y se escucha: “¡Estoy encabronada, no estoy molesta, estoy encabronada! Estos perritos están muertos a balazos, es mentira que me dijeron que los traían aquí, que no los iban a maltratar y que iban a estar bien. Están muertos a balazos. Esa perrita es la de Toña y yo la andaba buscando, se la pedí le dije: Toña regálame tu perrita. ¡Dime qué daño hacía esta perrita! ¡No se vale!”

En el video también revela que los autores de esos asesinatos son las propias autoridades municipales: “No le quería echar al presidente, pero ahora sí le voy a echar, porque a mí me dijeron los de Protección Civil que eran órdenes de él. ¡No se vale, no se vale esto que están haciendo! Están muertos a balazos. ¡Qué poca madre!”.

Lee también: Ataque de motociclistas deja cuatro muertos y dos heridos en Guanajuato; suman cinco masacres en lo que va de diciembre

Policías de Juchipila capturan y matan a balazos a perros en situación de calle; animalistas levantan la voz. Foto: Especial.

En una publicación del rescatista Eric Ponce, aparte de mostrar el video de los perritos asesinados, también comparte unos audios en donde una mujer que revela que fue testigo cuando los policías capturaron a los perritos y relata que eran cerca de las dos de la madrugada de ayer, cuando ella estaba en un velorio de un familiar y le tocó ver cuando se llevaron a por lo menos seis perritos, entre ellos, a los tres de color negro que aparecen muertos en el video.

El rescatista menciona que según la información que se logró recabar existía una instrucción por parte del alcalde José María Castro Félix para reubicar a los perritos en situación de calle con reportes de agresividad hacia una zona alejada (en el basurero municipal), presuntamente para salvaguardar a la ciudadanía “sin dañar a los animales”.

Sin embargo, refiere que este acuerdo inicial no se cumplió, ya que bajo la instrucción de Pedro Humberto de la Cruz Valbaneda, director de la Policía municipal de Juchipila; “los oficiales conocidos como Osiris y “El Cachete” procedieron a capturar cruel e indiscriminadamente a todo can a su paso, incluyendo mascotas con dueño, perros de talla pequeña y animales, sin antecedentes de agresividad, para después ejecutar los con armas de fuego”.

Por tanto, exigió al presidente municipal la urgente atención a este caso de crueldad animal y se haga justicia para que este caso no quede impune, reclamo que fue replicado por otros animalistas zacatecanos.

Por su parte, el alcalde de Juchipila emitió un comunicado en el que se deslinda de la responsabilidad, bajo el argumento de que “no tenía conocimiento alguno de estos hechos y que repudia totalmente cualquier acto de crueldad animal”.

Lee también: Padres y normalistas de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo; acusan impunidad por asesinatos y la desaparición de los 43

El alcalde de Juchipila emitió un comunicado en el que se deslinda de la responsabilidad. Foto: Especial.

Menciona que “ante la gravedad de lo ocurrido” ordenó la apertura de una investigación y “en caso de comprobarse la participación de personal adscrito al ayuntamiento, los implicados serán dados de baja de manera definitiva y puestos a disposición de la autoridad competente, garantizando que enfrenten la justicia sin distinciones ni privilegios” y asegura que “en Juchipila no se tolerará ningún acto de maltrato animal”.

Este caso también se llevó hasta la tribuna de la Legislatura de Zacatecas por parte de la diputada local Maribel Villalpando y en su argumento recordó que se trata de un delito que se debe sancionar, por ende, solicitó a la Fiscalía zacatecana que se inicie una investigación para que investigue el actuar de las autoridades del municipio de Juchipila.

También se pidió a las autoridades investigar el reciente caso ocurrido en el municipio de Cuauhtémoc en donde tres jóvenes arrastraron a un perro, pero, las autoridades municipales determinaron no denunciar el caso a la Fiscalía y sólo aplicaron sanciones administrativas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr