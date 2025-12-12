Pachuca.- Ante la incidencia de diversos hechos en contra de autoridades del Ayuntamiento de Yahualica, Hidalgo, se inició una carpeta de investigación ante el Ministerio Público, luego de que, en el caso más reciente, un grupo de pobladores ingresó por la fuerza a la presidencia municipal y, con armas blancas, sustrajo un vehículo, combustible y además privó de la libertad al comandante Hugo San Juan Nochebuena.

De acuerdo con la presidencia municipal, el jueves pasado un grupo de personas encapuchadas arribó a la alcaldía y con machetes y otras armas blancas; forzaron cerraduras, sustrajeron un vehículo y causaron daños tanto al parque vehicular como a la comandancia.

Los presuntos responsables fueron identificados como originarios de la comunidad de Crisolco, quienes posteriormente acudieron a las instalaciones de Seguridad Pública de Tlalchiyahualica, donde privaron de la libertad al comandante Hugo San Juan Nochebuena, a quien trasladaron descalzo y contra su voluntad.

Lee también: Congreso de Baja California Sur aprueba reformas fiscales; habrá nuevos impuestos en 2026

Se informó que estos hechos atentaron contra su integridad física y emocional. Esta situación se suma a una serie de incidentes registrados en días previos. El martes 9 de diciembre, Roberto Hernández y David Solares Hernández, trabajadores del DIF municipal, fueron retenidos en la misma comunidad tras la entrega de desayunos escolares, sin causa justificada.

Un día después, el 10 de diciembre, Félix Lara Flores y Julián del Carmen, adscritos al área de Obras Públicas, fueron interceptados en el camino Mecatlán–Santa Teresa y trasladados a Crisolco, donde fueron ingresados en barandilla sin fundamento legal.

Ante la escalada de estos hechos, las autoridades confirmaron el inicio de la carpeta de investigación 05-2025-01699, a fin de esclarecer lo ocurrido y proceder conforme a la ley.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr